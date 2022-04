Alejandro Gou aseguró que Diego Boneta desairó “José El Soñador”: “No fue una propuesta de dos pesos”

El actor aparentemente jamás contestó la propuesta (Fotos: Instagram/@alexgouboy/@diego)

José El Soñador se ha convertido en la obra más importante en México en los últimos años pues la apuesta de comedia musical ha sido alabada por la crítica profesional, el gremio actoral y el público que a lo largo de su primer temporada, protagonizada por Carlos Rivera, convirtieron al proyecto en algo tan exitoso que incluso en su última presentación Danna Paola asistió como madrina de develación de placa por sus 50 exitosas funciones.

A pesar de que ahora ya se reveló quién será el nuevo protagonista, ya que el novio de Cynthia Rodríguez no continuará en el proyecto, sería su productor, Alejandro Gou, quien volvió a asegurar la falta de interés por parte del equipo de Diego Boneta a la invitación para que él fuera el nuevo intérprete estelar y así traer al mexicano de regreso a tierra Azteca a realizar proyectos, pues durante un largo tiempo su participación ha sido nula.

Asegurando que el equipo de quien interpretó a Luis Miguel en su popular serie para una plataforma de streaming le negaron todo tipo de comunicación, Alejandro Gou Boy aseguró que de alguna manera el actor desairó la popular obra y que por educación lo mínimo que debió contestar era un “no”, pues ni siquiera de haber recibido la propuesta le contestaron en su momento:

Diego no ha particpado en teatro musical Photo © 2021 Eyepix Images/The Grosby Group

“Ya le mandé tres mails y ni un ‘okay’ me puso. Tal vez cree que no lo merece, pero bueno pero oye la neta es ‘no, gracias’, porque no fue una propuesta de dos pesos entonces pues bueno, él sabrá cómo se maneja, porque no contestó, no nada…cero”, expresó ante las cámaras de Venga La Alegría tras finalizar la última función de la temporada que contó con la participación de otras celebridades como Kalimba y Fela Domínguez.

Esta no es la primera ocasión que Alejandro Gou arremete contra el agente del intérprete o su equipo de trabajo puesto que hace unas semanas mencionó que ellos le habría obstaculizado la comunicación con Diego Boneta y finalmente no se logró un acuerdo para traerlo de regreso a México, además de que antes el propio actor declaró que sería difícil concordar por otros proyectos que tiene en puerta.

Alejandro Gou aseguró que el equipo del actor ha sido el aparante responsable de la nula respuesta (Foto: Steve Allen/Infobae)

“Con Diego Boneta ya me contacté con su mánager, la verdad no me ha contestado, se me hace increíble que no conteste una petición tan importante. Se portó caballero conmigo por WhatsApp, me dijo: ‘Alex, velo con mi mánager’, pero el manager se cree más diva que el actor”, argumentó el productor mexicano que ha dirigido por más de 15 años la reconocida obra el Tenorio Cómico.

Kalimba será el nuevo “José El Soñador”

Entre lágrimas y con una prenda de colores idéntica a la suya, Carlos Rivera hizo de manera pública que su compañero de temporada Kalimba será el nuevo protagonista de la siguiente temporada que podría estrenar en breve.

El cantante participará este 2022 en la obra teatral "José el soñador" (Foto: Instagram@kalimbaofficial)

“Quiero agradecer a la compañía que es extraordinaria, al productor Gou por permitirme soñar, pero sobre todo a los que me inspiraron como Lola Cortés, a Morris Gilbert que me dio mi primera oportunidad en teatro, a Hiromi que fue la que me llevó a ver esas funciones de José y fue cuando surgió este amor por el teatro y al amor de mi vida Cynthia Rodríguez, que siempre me inspira a cumplir todos mis sueños”, empezó a relatar el intérprete de canciones como Me Muero.

“Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar y yo haré lo mismo, eso es lo importante. No es mi interés que la gente salga diciendo qué gran Carlos o Kalimba, sino qué gran José”, aseguró Kalimba.

