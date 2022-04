Angélica Vale reveló las dificultades de volver a la televisión mientras es mamá: “Está canijo”

La actriz dijo ser responsable con sus dos ocupaciones (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

Angélica Vale es una de las actrices más queridas en la farándula mexicana y ahora que está por retomar su carrera en la pantalla chica con el programa Tu cara me suena, la actriz confesó que no todo es tan sencillo, pues ser mamá de dos pequeños ya representa un reto por sí mismo.

Fue durante una entrevista con TVyNovelas donde la protagonista de la telenovela La Fea Más Bella contó que en esta etapa de su vida no tiene un descanso óptimo.

“Realmente duermo en los aviones, me toca un viaje largo de Los Ángeles a Miami y ahí es donde me puedo echar mis coyotitos, porque verdaderamente sí está canijo, está fuerte el asunto, pero yo ya sabía que no iba a estar muy descansada en estas semanas, así que entre semana estoy en los Ángeles con mis hijos y los fines de semana allá (En Miami)”, comentó.

Angélica Vale es mamá (Fotos: Captura Yordi Rosado YouTube)

La actriz puntualizó que, aunque sus responsabilidades como madre son bastante demandantes, no interfieren con su desempeño laboral.

“Pero obviamente entre semana no dejo de estar en contacto con las ocho estrellas, porque les doy mis consejos y todo el tiempo estoy viendo sus clases de canto, ensayos, estoy presente por Zoom, la tecnología nos ha ayudado mucho con eso.

Este es el elenco oficial (Foto: tucaramesuenamxus)

En este sentido, Angélica Vale se mostró contenta por el nuevo proyecto mexicano que se le presenta.

“Feliz y emocionada hasta decir basta que llevo muchos años en Estados Unidos y la gente me pregunta: ‘¿Ya te retiraste?’ por más que trabajaba acá no me veían, entonces me da mucho gusto estar en este proyecto de Televisa Univisión”, señaló.

A su vez, la integrante de programas como Amigas y Rivales o La Parodia ahondó en que su papel dentro de la nueva producción en la que forma parte no se limita solo a calificar.

“Algo que me gusta es poder compartir tiempo con gente que admiro y este es el caso de las ocho estrellas que participan, porque en el programa no solo soy juez, también soy coach y poder pasarles un poquito de mi experiencia como imitadora es la parte que más gozo”.

La famosa es jueza en un programa (Foto: Archivo)

Quiero que recuerden a las grandes estrellas que están parodiando, que recuerden que le están haciendo un homenaje a la personalidad y popularidad del artista y luego que se diviertan, porque no hay nada más bonito que subirse al escenario y pasarla bien, precisamente de eso se trata Tu cara me suena

Cabe recordar que el pasado domingo 27 de marzo se estrenó la nueva temporada de Tu cara me suena, un reality show donde ocho participantes se transformarán en inolvidables estrellas de la música internacional para rendirles un homenaje a través de su imitación. La apuesta de Televisa Univision llegará a la pantalla chica con un gran elenco de conductores, jueces y concursantes con que convivirán durante semanas hasta conocer al ganador.

El programa cuenta con Rafael Araneda y Ana Brenda Contreras como conductores principales. Esta no es la primera vez que forman parte del proyecto debido a que también presentaron en la primer temporada que se transmitió en Estados Unidos.

Tras su repentina salida del programa Hoy, Marisol González volverá al Canal de las Estrellas como co-conductora del show. La coahuilense de 39 años se ha destacado por su participación en programas deportivos y sus sorprendentes sesiones fotográficas como modelo.

