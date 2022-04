Edson Zúñiga “El Norteño” recordó cuando un cártel le ofreció 800 mil por transportar un maletín

El comediante relató la propuesta que recibió por parte de un cártel (Foto: YouTube/Yordi Rosado)

El mundo del espectáculo y el crimen organizado constantemente se entremezcla, pues diversos líderes del narcotráfico han tenido relaciones muy cercanas con actores, comediantes, conductores y productores; uno de estos casos es el de Edson Zúñiga, mejor conocido como El Norteño y también por su personaje El Compayito, quien recibió una oferta por parte de algún integrante de los Beltrán Leyva.

En conversación con Yordi Rosado en su canal de YouTube, el comediante explicó que le ofrecieron 800 mil pesos a cambio de transportar un maletín, sin embargo, Edson Zúñiga El Norteño rechazó la propuesta:

“En algún momento me ofrecieron negocio pero dije que no, pues yo desconozco pero mi papá es militar, a modo que si entras, sales con los tenis por delante y yo no uso tenis, no les vaya a quedar mal”, mencionó el comediante, mostrando sus zapatos formales y haciendo uso de su peculiar sentido del humor.

Edson Zúñiga en entrevista con Yordi Rosado (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

La mención del cártel surgió porque el humorista estaba mencionándole a Yordi Rosado que podía hablarle a cualquier persona sin importar su nivel económico o sus actividades “Incluso a los Beltrán Leyva”, aunque detalló que no por eso participaría en los negocios del narcotráfico, pues son personas que han perdido sensibilidad.

“Son gente igual que nosotros, a mi no me toca juzgar porque son seres humanos igual que nosotros, la diferencia es que o no creen en Dios o no tienen mamá y entonces pierden ese miedo”, dijo.

Las personas que hicieron esa oferta le explicaron a Edson Zúñiga que les había parecido un excelente “vehículo” para transportar el contenido del maletín por su comportamiento para dar shows, ya que no parecía tener una ruta obvia o predecible.

Edson Zúñiga, la identidad de la persona que interpreta a El Compayito y al personaje El Norteño (Foto: Youtube/Unicable)

“Me dijeron que llevara un portafolio, me dijeron ‘nosotros seguimos absolutamente a todos, sabemos como se mueve la gente y tu eres de los muy pocos que no tiene orden en su movimiento o sea mucha gente llega a Guadalajara y hacen Ciudad Guzmán, Tepatitlán... tu nó, wey, tu haces Reynosa, frontera, Chiapas, Mexicali todo en tres días, eres una p*inche canica en una caja enorme y eso nos interesa’”, recordó el comediante.

Durante la conversación con Yordi Rosado, el humorista relató que el integrante del cártel se sorprendió con su respuesta, pues la preocupación de Edson era la seguridad, específicamente el momento en que va al baño, y no cualquier otro aspecto de su vida.

“(Me dicen) es un portafolio que vas a mover y le dije ‘No wey’ y me dice ‘Mucho dinero, Edson, ¿ (Tienes) mucho dinero para que por 8000 mil por un portafolio digas que no?’”, explicó. La respuesta de El Norteño fue “No es eso, es que yo cag* solo, tu no”.

Edson Zúñiga interpretando a El Compayito en La Jugada, donde se presentó como Sancho Villa (Foto: Youtube/TUDN México)

El comediante relató a Yordi que el supuesto narcotraficante admitió que tiene vigilancia incluso cuando va al sanitario, pero si se dijo extrañado anter la peculiar respuesta “Todos me dicen ‘No, es que tengo hijos, tengo familia, pero nadie había referido mi manera de hacer p*pó'”, recordó el humorista.

Finalmente, intercambió número de contacto con el narcotraficante y este le hizo un peculiar ofrecimiento: “Quedamos como amigos, me dio su tarjeta y me dijo ‘si tienes un problema con Satanás, llámame’ y nunca he tenido problemas con Satanás”, dijo entre risas. De igual forma, Edson aclaró que nunca se sintió presionado, obligado o intimidado para participar en la propuesta.

En la misma entrevista, el comediante reveló que todo ocurrió durante una ocasión que trabajó para “La maestra” en Guerrero: “Yo volaba para Elba Esther Gordillo(...) Íbamos a Monterrey, a Nuevo León, a Chiapas, porque la señora es de Chiapas, a Guadalajara, a todos lados. Yo iba como copiloto y el capitán (era) Chávez”, recordó.

Edson reveló que Elba Esther abusaba de la bebida de manera cotidiana: “Esta gente, toda la gente, son personas normales. Esta señora que tenía unas cargas laborales, unas cargas emocionales muy fuertes (...) Entonces, ¿qué pasa ahí? Ella tomaba pero si bonito”, narró.

