Cuál es el procedimiento quirúrgico al que se someterá Juan Soler

Juan Soler confirmó que será sometido a una cirugía. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Luego de que el actor argentino Juan Soler grabó una campaña por el 10 de mayo para celebrar el día de las madres, confirmó frente a las cámaras que será sometido a un procedimiento quirúrgico.

El galán de telenovelas informó para los reporteros del programa matutino Sale el Sol que se realizará una cirugía por causa de una hernia inguinal que contiene en su cuerpo, por lo que comentó que se privó de diversas acciones que realiza en su vida cotidiana como lo fue hacer ejercicio, sin embargo, su actitud ante la presunta operación se encuentra intacta: “Estoy hace más de tres meses y medio sin gimnasio, pero con el espíritu bien alto”, dijo.

Tras explicar el procedimiento por el cual tendrá que pasar en el hospital, invitó -de broma- a todos los medios de comunicación presentes en la entrevista a que lo visitaran en el hospital, pues agregó que podrían llevar a cabo una divertida reunión.

“Voy a estar un día ausente nada más, el lunes terminando de grabar, me voy al hospital y me hacen la intervención que es la laparoscopia, que es muy rápido, voy a dormir esa noche en el hospital, así que quién quiera visitarme, están todos invitados, va a haber chup*, papitas fritas, música, cena, baile, show, de todo”, bromeó Juan Soler.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Además confirmó que solo pasaría dos noches en la clínica en la que será intervenido, por lo que podrá rápidamente incorporarse a los foros donde trabaja, sin embargo, existen diversos cuidados que debe seguir al pie de la letra: “No, sí hay cuidados, no puedo cargar, así que ya saben patita al lomo (...) todas esas cosas no las vamos a poder hacer esa noche, pero todo lo demás sí, vamos a estar tranquilos sin levantar peso”, añadió.

Asimismo, negó temer a las cirugías, pues confirmó ser “cero” nervioso ante estas situaciones incluso destacó que él mismo se aplica sus inyecciones u otros procesos que su cuerpo necesite.

“No, soy cero clavado con esas cosas, yo me inyecto, yo me infiltro, inyecto a mi familia, a mis hijas, no, no me da, ceros, de hecho me vieron ayer y el doctor me dijo ‘Bueno hay que ir programando poco a poco’, y le dije ‘¿Es urgente?’ y me dijo ‘No, no es para nada urgente, pero, sí hay que atenderlo’”.

Debido a esto, el actor de 56 años mencionó que tendría que posponer sus vacaciones de semana santa, las cuales las pasaría en un rancho, esto debido a que el doctor le prohibió cualquier actividad que tuviera planeada en dicho lugar, por lo que pasará el periodo vacacional en la CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

“Mi iba a ir a un rancho a montar a nadar a correr a llevar al buen Borges a que respire aire fresco, pero me prohibió el doctor, e ir a un rancho para estar sentado, viendo a los caballos correr, nadar a la gente, que Borges se divierta, no estoy dispuesto. Me voy a quedar a disfrutar la Ciudad de México que esta con tan lindo clima ahora y quizás el fin de semana me vaya al restaurante de un amigo”, acotó Juan Soler.

Recientemente, el actor se vio envuelto en diversos rumores sobre una supuesta relación con la periodista Paola Rojas, pues pasado 19 de marzo la ya mencionada, periodista mexicana, posteó en su cuenta oficial de Instagram un video que denotó un momento muy ameno abrazada junto al famoso , aunado de dos amigos más, situación que reanudo diversos rumores ante una relación de pareja.

“Ya muy juntitos con el Soler no?? Ya deberían andar”, “Qué bonita pareja”, “Muy guapos!!!! Paola y Juan Soler muy bonita pareja”, “Los dos merecen una oportunidad de ser felices! Ojalá fluya algo bonito”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Paola.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

