Marysol Sosa arremetió contra Sarita por presunta venta de cosas de José José: “Se me hace bajo”

José José tuvo tres hijos: José Joel, Marysol y Sarita. (Foto: @sari_sosa - Cuartoscuro)

Marysol Sosa arremetió contra Sarita Sosa por supuesta venta de artículos que fueron propiedad de José José y que actualmente pertenecen a los bienes que dejó en herencia; comentó que su media hermana debería aprovechar su tiempo en estudiar alguna carrera y trabajar para el soporte de su familia.

Marysol, fruto del matrimonio entre el Príncipe de la canción y Anel Noreña, concedió una entrevista para el programa Hoy donde habló sobre los rumores que desde hace más de medio año circulan en torno a Sarita Sosa, hija que el cantante procreó con Sara Salazar. De acuerdo con distintos medios, la joven de 27 años estaría vendiendo algunos artítculos que habrían pertenecido a su padre, pero hasta el momento no se ha confirmado nada.

Durante la charla, Marysol Sosa dejó entrever su molestia al confesar que, de ser ciertas las especulaciones, Sarita no estaría respetando los ideales del intérprete de inolvidables baladas porque seguramente no habría querido que sus cosas fueran intercambiadas por recursos cuando no es necesario.

El intérprete murió el 17 de febrero de 2019 a los 71 años de edad. FOTO: HILDA RÍOS /CUARTOSCURO.COM

“No me ha casusado nada más que una tristez horrenda porque teniendo ella la edad y la posibilidad de ahorita probablemente meterse a estudiar algo y a parte trabajar y siendo madre como ya es, pues no, ‘ahora mejor me pongo a vender cosas de mi papá’, se me hace bajo, de mala educación hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque me da entender que ella realmente no supo nunca quién fue su papá”, declaró.

Marysol Sosa comentó que Sarita debería ocupar su tiempo en estudiar una carrera que le brinde sustento a su familia y debería conseguir un trabajo, en especial después de que se conviritió en madre de una niña en 2017 y los gastos son más grandes. La hija de Anel también habló sobre la relación que mantiene con su media hermana y, como era de esperarse, no es buena.

Marysol recordó que no ha establecido comunicación con Sarita desde el lamentable fallecimiento del Príncipe de la canción en febrero de 2017. Cabe recordar que en ese entonces los consanguineos Sosa Noreña y la hija menor del intérprete lograron coincidir en los servicios funerarios después de varias horas gracias a la intervención de medios de comunicación y Sergio Mayer.

Inesperadamente, el intérprete se mudó a Estados Unidos junto a su hija menor y su entonces esposa. (Foto: Instagram/@sari_oficial)

“No es para que probablemente el día de mañana quede todo color durazno y vivamos juntas, probablemente no va a ser así, pero de que se tiene que dar ese diálogo nuevamente se tiene que dar, ese día va a llegar”,, dijo respecto a la posibilidad de volver a contactar con Sarita.

La situación provocó que Marysol recordara cómo fue convivir con su hermana menor y Sara Salazar, quien fuera esposa de su padre por alrededor de 24 años. Contó que solían frecuentarse por el intérprete y lamentó que actualmente no los reconozca como hermanos por las situaciones que vivieron.

“Somos medios hermanos para siempre pero nunca lo vivenciamos así, o sea, no es posible que ella al día de hoy como que nos reconozca y que nos haga la cara así como de ‘estos quiénes son’ porque no, no fue así, nosotros crecimos también con ella y compartimos muchas cosas con ellas”, agregó.

(Foto: Instagram/@anel_norenamx)

Marysol confesó que en los próximos meses se llevarán a cabo algunos homenajes en honor a José José: “Han de pasar cosas más hermosas de las que en un momento dado mi padre tuvo a bien poder vivir aquí en su México, en Latinoamérica”, dijo. Finalmente, aseguró que el legado de su padre se mantendrá intacto y seguirá siendo un ícono de la industria musical: “Nunca habrá nadie como él”.

Cabe mencionar que Anel Noreña sería la heredera universal de su exesposo y ya estaría preparando algunos proyectos en su memoria.

