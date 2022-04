Martha Higareda desmintió infidelidad de Lewis Howes hacia Yanet García: “Pasamos meses conociéndonos”

Martha Higareda aseguró que los rumores son falsos (Foto: IG marthahigaredaoficial)

Martha Higareda y Lewis Howes han demostrado tener una fuerte relación sentimental a pesar de los diversos rumores que han surgido desde que están juntos.

Y es que, algo que los ha perseguido desde el inicio son los rumores de que el exjugador profesional de fútbol americano dejó a su expareja, Yanet García, por la actriz de Te presento a Laura, todo ello en medio de una infidelidad.

La polémica tomó fuerza cuando Yanet dijo que cuando terminó con Lewis a las dos semanas él ya se encontraba en Tulum con Martha. A lo que la protagonista de Amarte Duele no se quedó callada y sentenció durante una antigua entrevista en Venga la Alegría que su romance con el deportista no había surgido de esa forma.

“Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación [...] se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”, declaró en ese entonces.

La versión de Yanet fue desmentida (Foto: @marthahigareda, @iamyanetgarcia/Instagram)

¿Qué dijo Martha Higareda ahora?

Fue desde su cuenta de Instagram donde la actriz abrió su corazón y compartió que antes de entablar una relación romántica con su actual pareja, primero decidieron pasar tiempo juntos y conocerse.

“Desde nuestro primer “Hola, mucho gusto” @lewishowes y yo pasamos meses conociéndonos como amigos para saber si compartíamos los mismos valores, visión y estilo de vida. Esta alineación se vuelve gran parte de los cimientos de nuestra relación”, comenzó.

En las imágenes compartidas se le puede observar muy enamorada con Lewis, mientras comparten buenos momentos juntos.

Martha Higareda aseguró que tienen meses de conocerse (Foto IG @lewishowes)

“Mis padres siempre me decían, tómate tu tiempo de conocer como amigo a la persona y normalmente yo no hacía caso. A veces nos enamoramos sin preguntarnos las grandes preguntas, dejándonos llevar por la química del inicio. Después cuando descubres que no estás en alineación, empiezas a querer “trabajar” en la relación para “empatar”, para que funcione. O cuando empiezan a salir las alertas rojas, las ignoras porque estas químicamente enlazado con al persona”, añadió.

En este sentido, Higareda dijo que uno de los primeros pasos que dieron en conjunto iban dirigidos a comprender si su educación y formas de ver la vida estaban en sintonía.

“Desde aquel Junio del año pasado, Lewis y yo decidimos explorar un camino menos transitado, ese de tomarnos meses para conocernos y hablar de estas preguntas. Valores, Visión y estilos de vida. Abiertos. Vulnerables. Antes de empezar una relación amorosa, nos conocimos como cuando se conoce a un gran amigo con el cual sientes química pero que no te dejas llevar por ella, más bien conscientemente observas al otro con curiosidad y lo tomas como es, para ver si se alinea contigo y viceversa”, expresó.

Martha Higareda estrenó nuevo romance (Foto IG @marthahigaredaoficial)

Finalmente añadió que no estaba de acuerdo con las personas que entraban en una relación y querían modificar la forma de ser de las otras personas.

“Porque eso de forzar o querer cambiar a la otra persona, como dice mi terapeuta @nildachiaraviglio “es muy agresivo” ¿Quiénes de ustedes están en una relación en la que la amistad es la base y en la que esta amistad hace que las cosas fluyan fácilmente? ¿Quiénes de ustedes votan por hacerse estas preguntas antes de empezar una relación?”, concluyó.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar y Lewis le mandó un corto, pero contundente mensaje a la artista.

“Estoy muy agradecido por ti y por cómo empezamos nuestra relación, amor”, escribió.

