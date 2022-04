Alfonso Herrera se une a “Rebel Moon”, película de Zack Snyder: “¡Y soy rebelde!”

El actor se unirá a "Rebel Moon" (Fotos: Instagram/@ponchohd/@netflixlam)

Alfonso Herrera sigue sorprendido a sus fans con sus proyectos profesionales. En esta ocasión, la importante empresa de streaming, Netflix, hizo oficial que el mexicano se unirá a una cinta dirigida por el gran Zack Snyder, director de Justice League ha explorado el género de la ciencia ficción de la mano de algunos de los más grandes superhéroes de DC.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde el actor compartió la publicación de la empresa: “Alfonso Herrera, repito, Alfonso Herrera (@ponchohd) se une a ‘Rebel Moon’, la nueva película de ciencia ficción de Zack Snyder”, tuiteó Netflix Latinoamérica a lo que él respondió de una manera muy peculiar, haciendo un guiño a su pasado en RBD: “¡Y soy rebelde!”, siendo aplaudido y viralizado rápidamente por sus seguidores más leales de Brasil, Argentina, Colombia y por supuesto México.

Así compartió la noticia (Foto: Twitter)

La divertida respuesta del actor de grandes producciones como El Baile de los 41 -basada en una historia real y con la cual reafirmó su respeto y admiración por la comunidad LGBT+-, Sense8 -proyecto que lo consagró a nivel mundial debido al gran éxito- y Ozark -en su última temporada que se dividió en dos partes y que es de lo más reciente dentro de su trayectoria actoral- provocó una ola de felicitaciones y agradecimientos por seguir logrando grandes proyectos en su carrera pero no olvidar la telenovela, Rebelde, que lo vio nacer y le dio su primer proyección internacional.

“Siempre que Poncho hace guiños a RBD nosotros nos volvemos locos”. “Él siempre ha dicho que es un actor que tuvo que cantar, pero de corazón que nos vuelve loco cuando recuerda algo sobre la telenovela o la banda, nos hace muy feliz”. “Que increíble que de Rebelde llegara con uno de los directores más importantes en el mundo”. “Poncho al igual que el resto de los RBDs como Anahí o Maite siempre demostrando que todos los actores que formaron parte de ese tremendo novelón han tenido un éxito abrumador en sus trayectorias”. “Subiendo como espuma en una cerveza pero sin olvidar que RBD te dio tu primer gran oportunidad, eso es humildad señores”, escribieron en Twitter.

El proyecto será para Netflix (Maggie Shannon/The New York Times)

Sobre ello, Pocho Herrera mencionó que está orgulloso de poder formar parte de una de las producciones más grandes que Netflix tiene entre sus sagas, ya que diversos medios han informado que Rebel Moon contará con un gran presupuesto que ya ha comenzado a verse reflejado con la selección del elenco : “Zack Snyder ha hecho grandes películas que hoy son referente cultural y ha creado universos que han revolucionado la industria cinematográfica. Llegar a esta saga, que es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de la plataforma de Netflix, para mí es un gran reto como actor”, compartió en la revista GQ.

“Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada”

En redes sociales se hizo viral el discurso del actor cuando aún estaba en RBD y ahora él lo retoma

Hace unas semanas el actor se viralizó en redes sociales después de que el artista se pronunció a favor de la paz debido a la tensión mundial que está centrada en el conflicto bélico que Rusia y Ucrania enfrentan actualmente. El video de un discurso que Alfonso Herrera dio sobre el tema años atrás estando aún en RBD, fue el motivo:

“Para qué, para qué hacemos… El ser humano hace tanta muerte, de repente prendemos las noticias y vemos guerra, vemos noticias que realmente no nos llenan, simplemente vemos cosas que nos entristecen. Para qué hacer la guerra, si la paz no cuesta nada. Las únicas personas que gana con la guerra, es el ego de los gobernantes y no podemos permitir más eso”, mencionó.

