Aracely Arámbula podría regresar a Televisa con “La Madrastra”

El regreso de grandes clásicos de Televisa continúa siendo la apuesta principal de la empresa para recuperar el público mexicano así como para atraer a nuevos usuarios. Ahora en conjunto con Univision, fue anunciado a finales del 2021 que el melodrama La Madrastra regresará y, a un mes del inicio de sus grabaciones, el rumor de que Aracely Arámbula será la protagonista ha tomado más fuerza tras su reciente visita a la televisora de San Ángel.

La actriz fue captada por las cámaras del matutino Hoy y aunque no quiso tocar a profundidad el tema o mencionar si su proyecto sorpresa es la producción que le dio gran popularidad a Victoria Ruffo, sí aseguró que tiene algo entre manos de lo que pronto sus seguidores que le han pedido que regrese al mundo de las telenovelas al fin tendrán.

“Yo hablo de todo y me gusta comentar de todo lo que quiero hacer, este proyecto todavía no les quiero contar mucho porque es una sorpresita, pero bueno hay cosas muy bonitas”, expresó ante la manera sutil de los reportero de preguntarle sobre la nueva versión del melodrama, que a diferencia de las otras producciones de “Los nuevos refritos” contará con 45 capítulos y ya no 25, como ocurrió con Cuna de Lobos (en el 2019 con Paz Vega como Catalina Creel), La Usurpadora (las populares gemelas interpretadas por Sandra Echeverría) y Rubí (con Camila Sodi).

Lo que se sabe sobre la nueva versión es que estará a cargo de Fábrica de Sueños, franquicia y antología de series de televisión dramáticas de Televisa. El proyecto consiste en actualizar las telenovelas clásicas de mayor éxito, inicialmente en formatos cortos de 25 episodios, pero aparentemente esta será la primera adaptación con más contenido. La productora encargada de llevar a cabo el nuevo clásico es Carmen Armendáriz, por lo que incluso se aseguró que su última visita fue para leer el libreto y adelantos que tiene la producción.

Se comentó en redes sociales y en diversos canales de YouTube dedicados al máximo producto televisivo mexicano que entre las candidatas para protagonizar esta telenovela figuran Leticia Calderón y Yadhira Carrillo, pero todo indica que será La Chule quien estelariza el clásico que hace 17 años consagró a Victoria Ruffo, y un tiempo atrás, en los años 80, a Angélica Aragón.

La última vez que Aracely Arámbula trabajó en un proyecto de Televisa fue en 2009 cuando protagonizó la telenovela Corazón Salvaje, en la que compartió crédito con Eduardo Yáñez, aunque ya había participado en grandes producciones como Soñadoras (1998), Abrázame Muy Fuerte (2000) o Las Vías del Amor (2002) a lado de Jorge Salinas y el fallecido primer actor Enrique Rocha. Después de eso, Aracely hizo mudanza para trabajar en Estados Unidos donde fue la protagonista de La patrona, La doña y El señor de los cielos. El año pasado parecía que volvería a la televisora de San Ángel pero finalmente el proyecto no se concretó.

Las versiones de “La Madrastra”

Aunque existió una versión previa, la telenovela mexicana producida por Salvador Mejía en el 2005 resulta ser el referente cultural para la mayoría de los mexicanos. Es una nueva versión de la historia homónima del dramaturgo chileno Arturo Moya Grau, bajo la adaptación libre de la guionista y actriz Liliana Abud. Está considerada como una de las cinco telenovelas de Televisa más exitosas de todos los tiempos, dicho por la misma empresa.

Vivir un poco fue producida por Valentín Pimstein entre el 29 de julio de 1985 y el 14 de marzo de 1986; fue protagonizada por Angélica Aragón y Rogelio Guerra. Aunque no llevó el mismo título es la misma historia.

