Regina Blandón respondió a internauta que la llamó “viejita” en sus fotos: “Normalicemos cumplir años”

Regina Blandón expuso a un internauta que la llamó "viejita" (Foto: Instagram/@reginablandon)

Regina Blandón respondió a una internauta a sus críticas por verla “viejita” en una de sus últimas publicaciones de Instagram. La actriz expuso a su seguidor y le explicó que todas las personas envejecen día con día.

En una de las imágenes que Regina Blandón compartió en Instagram, un usuario comentó que se veía mayor de lo que su edad indica. “Estás súper guapa, pero te ves viejita!! Quizás sea el color de cabello”, se lee en la publicación. A lo que la actriz no quiso quedarse callada y lo evidenció en sus stories.

La protagonista de La Familia P. Luche, quien se ha caracterizado por defender el body positive y el rechazo de los estereotipos del cuerpo, respondió al internauta con una explicación acerca del por qué ella luce mayor y la razón por la que esto ocurre.

El internauta borró su comentario a los pocos minutos en que la actriz le respondió (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Mira, César, te cuento. Las personas cada año cumplimos un año más que el que ya teníamos, vamos creciendo y envejeciendo. Por ejemplo, yo este año cumplo 32 el 25 de julio y así sucesivamente. Y tooodoos los días del año, en lo que llega tu próximo cumpleaños, puedes hacer algo: te puedes repetir y repetir y hacer planas con la frase: NO SE OPINA SOBRE EL ASPECTO FÍSICO AJENO. Te lo recomiendo. Bendiciones. Feliz cumpleaños adelantado”

A su historia temporal agregó: “Normalicemos cumplir años. Nememen”. Su contestación fue muy bien recibida por sus seguidores, no obstante, a los minutos el internauta eliminó su comentario, cosa que también evidenció Regina.

Con un video de sus expresiones, así como de extrañas muecas, la actriz escribió divertida: “Ya borró su comentario el cobarde. Les dejo mi vejez de cerca”.

A pesar de esa crítica acerca de su físico, Regina recibió muchos otros comentarios más donde sus fans le hicieron saber que se ve “increíble” o “hermosa”, así como la felicitaron por haber cambiado de look al tener un cabello cobrizo.

Regina compartió un video donde mostró todas sus expresiones para evidenciar su vejez (Foto: captura de pantalla/Instagram)

No es la primera vez que Blandón responde a los usuarios de Instagram y Twitter que cuestionan su contenido, tal fue el caso del pasado diciembre, cuando la histrionisa contestó al tuit de un cibernauta que la llamo “súper progre” y aseguró que no consumía productos donde ella trabajaba.

De forma sarcástica remarcó que dicho internauta decía no consumir su contenido, pero de todas formas gastaba su tiempo dedicándole publicaciones en sus redes sociales: “Sin embargo here we have you (aquí te tenemos), arrobándome para llamar la atención (...) Te deseo cosas bonitas y apertura de mente”, escribió de vuelta Regina.

Antes, la protagonista de Guerra de Likes compartió en su cuenta de Twitter que ella era una defensora de todas las identidades de género, por lo que respalda a las personas no binarias. “En esta cuenta apoyamos a la bandita nb (no binaria) y respetamos sus pronombres”, tuiteó, lo que causó controversia entre sus seguidores, quienes la criticaron o apoyaron.

La actriz ha hecho polémica por las declaraciones que lanza en redes sociales sobre temas en boga (Foto: Instagram / @reginablandon)

Regina fijó su postura luego de que se hiciera viral un video donde una persona pedía dentro de su clase remota que la nombraran como “compañere”. Por ello también tomó trascendencia el usar pronombres como “elle” para referirse a quienes se consideran no binarios.

Algunos usuarios aseguraron que “están destruyendo el lenguaje”, a lo que rápidamente ella respondió: “Informémonos antes”, compartió enlaces donde explicaban los pronombres y pidió empatía por la diversidad de identidades de género.

