Ángela Aguilar: así fue uno de los primeros conciertos de la joven cantante

La cantante ha estado envuelta en polémicas (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

La cantante Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán debido a que se filtraron unas fotografías en donde se confirmó su noviazgo con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Pese a ello, diversas personalidades de la industria musical han mostrado su apoyo a la hija de Pepe Aguilar debido a que la joven dijo que se sentía triste y defraudada ya que ha tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa.

Ana Barbara, Eduin y Johnny Caz de Grupo Firme, Amandititita, así como su propia prima Majo Aguilar, fueron algunas de los famosos que salieron en defensa de las duras críticas que recibió la joven. Entre sus mensajes de apoyo, los cantantes enaltecieron el trabajo de Ángela detrás del micrófono.

Y es que desde que era muy pequeña Ángela acompañaba a su padre en los escenarios, dejando ver el innegable talento que posee. Tanto ha sido el éxito que ha consagrado que este año se ha presentado en grandes ciudades del país, pero ahora, sin la presencia de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar cantó con sus hermanos cuando apenas tenía 5 años (Foto: Captura de pantalla)

A la edad de 5 años, en el 2008, Ángela hizo su primera aparición con un micrófono en mano y con miles de personas al frente de ella durante un concierto de Pepe Aguilar en California, Estados Unidos. En aquella ocasión, la intérprete de Ahí donde me ven estuvo acompañada de sus hermanos Leonardo y Aneliz.

Leonardo y Aneliz lideraron la canción, teniendo más participación en ella, sin embargo, la pequeña Ángela llamó la atención de los espectadores debido a la valentía que tuvo de presentarse ante una gran cantidad de personas a su corta edad. Los hijos de Pepe Aguilar entonaron uno de los temas más emblemáticos de su abuelo: Échale un cinco al piano.

La pequeña Angela triunfo a su muy corta edad en los escenarios (Foto: Captura de pantalla)

Tras este hecho, fue hasta 2012 que junto a su hermano Leonardo, Ángela lanzó su primer EP titulado Nueva tradición. Sin embargo, su primera producción como solista, Primero soy mexicana, la lanzó cuando apenas tenía 15 años, pero su popularidad ya estaba por los cielos, ya que su voz siempre sonaba en los conciertos de su padre.

Con dicho material, la nieta de los legendarios Antonio Aguilar y Flor Silvestre, obtuvo una nominación a Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum Ranchera/Mariachi en la 19ª Entrega del Grammy Latino. Consecuentemente, la joven cantante se ha consagrado como una de las últimas representantes del género ranchero.

Ángela Aguilar y su novio 15 años mayor

Luego de que se dieran a conocer el romance entre Ángela y Gussy Lau, la joven cantante aseguró sentirse violentada por la invasión a su privacidad.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un video desde su cuenta de Instagram.

La cantante compartió un video en el que dijo sentirse violentada (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Sobre las imágenes difundidas, Ángela dijo haber confiado en una persona que la hizo sentir defraudada, ya que las imágenes que circulan no únicamente la afectan en su vida privada sino también en el rubro laboral.

“Me ha afectado económicamente y en lo amoroso, ni se diga, ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, sentencio.

