Belinda explicó la verdadera razón por la que se fue a España: “Estoy entre dos amores”

@belindapop / Lupillo Rivera

Los rumores y criticas alrededor de Belinda y su decisión de irse a vivir España no han parado, pues mientras algunos fans o internautas señalaron que las razones de su partida podría estar ligadas a su más reciente ruptura amorosa con Christian Nodal, otros arremetieron contra ella después de que dijo sentirse orgullosa de ser española.

Fue ante esto, que la intérprete de éxitos como Muriendo Lento o Luz sin gravedad decidió romper el silencio de una vez por todas y en entrevista para Venga la alegría mencionó cuales fueron los verdaderos motivos por los que ahora está residiendo en Europa.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo”, remarcó.

La cantante de Sapito apuntó que se encuentra realizando varios proyectos en dicho país y que esa es la razón por la que se mudó durante un tiempo a España.

“Estoy entre dos amores (México y España), además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que esto aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México”, dijo.

Respecto a su situación amorosa, Belinda no quiso entrar mucho en detalles, pero mencionó que se encuentra en un buen momento de su vida y que se siente plena consigo misma.

“Estoy super concentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacia falta en lo que mas me apasiona que es mi trabajo, mi carrera , ahora estoy retomando mi carrera como actriz [...] así que eso me emociona. Estoy trabando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor”, añadió.

La también actriz recalcó que en esta etapa de su vida no hay nada polémico y aclaró que mucho de lo que suele decirse sobre ella son rumores.

“Nada, tergiversan, siempre hacen dramas donde no los hay. Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana”, comentó.

Belinda recordó que su abuelita era su ”hogar” y esa es otra de las grandes razones por las que guarda mucho cariño al país europeo en el que actualmente está viviendo.

Cabe recordar que toda esta controversia inició después de la actriz de telenovelas como Cómplices al rescate anunciara que iniciará una nueva etapa en su vida y que, por ende, decidió quedarse en su natal España a vivir.

Todo sucedió durante el programa español de radio Mega Star FM, donde la intérprete profundizó en algunos temas personales como artistas que admira, la razón por la que ella no atiende sus redes sociales y por qué decidió dejar de vivir en México.

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid”, fue el comentario que realizó Belinda y que le valió todo tipo de críticas por sus fans mexicanos.

