Por qué Ingrid Coronado se alejó durante un tiempo de la televisión

En 2016, Ingrid Coronado todavía era conductora de Venga la Alegría (Foto: Instagram/ @ingridcoronadomx)

En 2018, Ingrid Coronado tomó una difícil decisión, pues dejó la conducción de Venga la Alegría y se alejó durante un tiempo de la televisión, aunque recientemente fue invitada al reality Todos a bailar, la presentadora pasó un tiempo sin dejarse ver en las pantallas.

En su canal de YouTube, la presentadora reveló cuáles fueron las razones que la impulsaron a detener su carrera profesional y cómo vivió esos momentos.

Ingrid Coronado se enfrentó a un dilema, por una parte quería seguir participando en programas de televisión, pero por otra, se sentía infeliz al no poder dedicarse a cuidar a sus hijos.

La conductora pasó una temporada más apegada hacia su familia (Foto: Instagram/@emloc_oficial)

“Pensé, quería estar con mis niños, evidentemente tengo que mantenerme a mí, a mi casa pero pero no puedo estar en un lugar donde estoy tan infeliz, no puede ser que esté pasando tan mal, no estoy en condiciones de seguir haciendo este trabajo”, explicó en su canal de YouTube hacia 2020.

A pesar de que, en su momento, Ingrid Coronado sintió un gran alivio por alejarse de su vida profesional, no fue una determinación sencilla, ya que ella era consciente de que su vida estaba “hecha para trabajar en la televisión”.

Ingrid Coronado vivió tiempos de incertidumbre

La presentadora de Azteca vivió una temporada llena de miedos, pues se sentía sola, experimentó la inseguridad de no recibir un sueldo “me vinieron 580 mil pensamientos pensamientos a la cabeza pues sí, tenía todo el terror del mundo, debo decirles que si es así”, relató en su video Todo lo que pasó antes de tomar la decisión de dejar la TV

Después de asimilar el ir y venir de todos estos pensamientos, entendió que tampoco iba a ser feliz si se apegaba a una rutina o a un trabajo y nunca salía de su zona de confort. “Es bien importante que muchas veces no nos dejemos llevar por la costumbre por lo seguro (...) finalmente decidí darle una vuelta, arriesgarme y ahora estoy aquí “, dijo a sus seguidores de YouTube.

Además, compartió que la situación transformó la percepción que tenía sobre sus colegas que se ausentan de la televisión " cuando ya no trabajaban en tele, como que a veces yo pensaba ‘¡Ay pobres! qué triste, ya no tienen la tele’, los sentía algo así como exiliados de un país, como si el trabajo en la tele fuera mi única posibilidad, como si no hubiera un mundo fuera de ahí”, mencionó.

Su regreso a la televisión en Todos a Bailar

La reconocida Ingrid Coronado estará a cargo de la conducción (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

En noviembre de 2021, las cámaras de Venga la Alegría captaron grabaron el momento en que la ex Garibaldi recorrió parte del pasillo sobre una alfombra roja. Mientras la conductora caminaba rumbo al foro, se escuchó una ola de aplausos y ovaciones por parte de los presentes.

“¡Bravo!”, dijeron a coro los conductores de Venga la alegría cuando la vieron entrar del brazo de Sergio Sepúlveda y Patricio Borgetti. Una vez que Coronado pisó el área central del foro, todos fueron sorprendidos con algo de pirotecnia que salió de la parte de atrás de los sillones iluminando todo el lugar.

“¿Cómo estas?”, le preguntó Sepúlveda. “Muy bien, bien llorosa, la verdad. Ya saben, una es llorona y desde que entré... creo que ya está bien corrido el rímel”, comentó.

Coronado declaró que se sintió muy feliz de poder volver a la televisora que la acogió por poco más de 19 años, en especial, dijo que estaba emocionada por nuevamente estar en el foro de Venga la alegría como la conductora misteriosa de un mini reality.

