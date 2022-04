Belinda habló sobre su personaje en Bienvenidos a Edén: “No sabes si es buena o mala”

Belinda aseguró que "África" es una mujer misteriosa (Foto: Instagram/@belipop)

Durante los últimos días Belinda ha hecho acto de presencia en España para comenzar la promoción de la serie próxima a estrenarse Bienvenidos a Edén, nuevo proyecto de Netflix que la actriz y cantante ya grabó en 2021 y que espera su debut el próximo 6 de mayo.

En la producción, la intérprete de En el amor hay que perdonar le da vida a uno de los personajes principales: “África”, del cual narró detalles de su personalidad. En conferencia de prensa para presentar el proyecto, la artista agradeció su participación.

“Muy contenta, agradecida por la oportunidad, encantada con todos mis compañeros, he aprendido demasiado. Momentos difíciles, de mucho aprendizaje y estoy con unas ganas de que se estrene”, contó antes de profundizar en su personaje.

“A ella le encanta la fiesta porque se siente muy segura en ese ambiente, esa es como su máscara ante la gente”, aseguró.

La serie de Netflix tendrá su estreno el próximo 6 de mayo (Foto: Instagram/@belindapop)

La cantante, que ya anunció que se instalará por un tiempo en España para darle continuidad a su carrera, contó que su personaje podría parecer una mujer superficial, pero no quiere ver involucrados sus sentimientos.

“A ella le gusta verse bien, verse guapa, sentirse segura, pero atrás de todo eso hay una mujer que es misteriosa, no quiere que nadie se meta en sus sentimientos y su corazón”.

Además, Belinda dijo que con “África” siempre “tienes que pensar bien cuando hablas con ella porque no la puedes leer fácilmente, te dice una cosa, pero en realidad es otra, no sabes si es buena, si es mala, es una chica que tienes que ir descubriendo poco a poco”.

La cantante expresó sus intenciones por residir permanentemente en España (Foto: Instagram/@megastarfm)

La ex novia de Christian Nodal también reveló qué parte de su propia personalidad le imprimió al personaje: “Yo soy muy trasparente y con África tengo que crear como esas capas; en mí se nota cuando estoy enojada y en África no, se queda callada y no sabes qué va a hacer”, aseveró.

Por último, la famosa habló de la canción que grabó para la serie: “Esa canción nació justo una semana antes de viajar a España. Estaba conociendo cada uno de los capítulos y fue algo que vino a mí; cuando compongo una canción llega la melodía, ese momento perfecto y literal en la ducha empecé a cantar, con el teléfono empecé a grabar”.

Durante la promoción a medios de Bienvenidos a Edén en España, un detalle llamó la atención de los fans de la cantante de 32 años, pues según se ve en un video, captado en la gira de medios, Belinda ya se habría hecho eliminar las iniciales “CN” que tenía tatuadas.

Belinda se había tatuado hace años un corazón en el tobillo, y se había hecho la promesa de poner las iniciales “del amor de su vida” en el interior de éste, según se lo confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante en una entrevista.

Fans aseguran que Belinda ya eliminó el tatuaje en honor a Nodal Video: TikTok/@brenncalderonn

En plena relación con Nodal, Belinda cumplió su promesa y se hizo tatuar ‘CN’, iniciales de su entonces novio adentro de la figura de corazón que ya tenía. Y todo parece indicar que la cantante no quiere conservar ningún recuerdo en su cuerpo de la relación que sostuvo con el exitoso cantante 10 años menor que ella, pues en uno de sus eventos de promoción para la serie, la también modelo apareció con unos zapatos que dejaron al descubierto sus tobillos, en los que según sus fans, ya no se pueden leer las iniciales ‘CN’ de su ex novio.

En el video donde se le ve a Belinda muy feliz en compañía de su perro, se alcanza a ver el tatuaje de corazón, pero no las iniciales de Nodal. Aunque no se sabe con certeza si la cantante modificó su tatuaje o cubrió las letras con maquillaje, las imágenes se viralizaron y fueron un indicio de que la cantante “ya le dio vuelta a la página” y cerró el capítulo de su romance con Christian.

