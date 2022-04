Primero una bacteria atacó su garganta, ahora Linet Puente fue hospitalizada de emergencia

Linet causó alarma entre sus compañeros de 'Ventaneando' (Foto: Instagram de Linet Puente)

Luego de que Linet Puente hace unos días destapó estar pasando por problemas de salud derivados de una bacteria alojada en su garganta, que con la infección por COVID-19 que sufrió en febrero de 2022 derivó en complicaciones, ahora la que es una de las conductoras más representativas de Ventaneando volvió a preocupar a sus fans.

Y es que tras incorporarse a su rutina como presentadora del programa de espectáculos emblema de TV Azteca, Linet tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Los conductores de la emisión vivieron momentos de tensión la tarde de este miércoles 30 cuando, a la hora de la comida, Puente pasó por un mal trago tras el cual tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano a la televisora.

Previo a dar inicio a la transmisión del programa vespertino, los conductores se reunieron a comer; Linet pidió pescado. Todo transcurría con normalidad cuando Linet comenzó a hacer gestos y, sin poder hablar, señaló su garganta, en ese momento supieron que algo andaba mal.

La productora de la emisión llegó a pensar que la conductora se estaba ahogando (Foto: @linetpuente)

De inmediato la productora del show Ximena Wilkins reaccionó y pensó que Linet se estaba ahogando, ante lo cual la presentadora pudo decir con dificultad que tenía una espina atorada en la garganta.

Tras ello, el equipo médico de TV Azteca pudo llevarla a un lugar para examinarla con lámpara, pero determinaron que sería necesario trasladarla al hospital para retirar la espina. Fue hasta un centro hospitalario cercano a las instalaciones de la televisora donde la canalizaron y le realizaron un lavado de estómago para poder someterla a una endoscopía.

En el procedimiento, un médico pudo retirarle la espina de la garganta a la conductora. La información la dio a conocer este jueves Pati Chapoy entre risas y bromas de sus compañeros Daniel Bisogno y Mónica Castañeda.

Linet Puente se hace cargo del cuidado de su hijo Noah, tras ruptura con su esposo (Foto: Instagram@linetpuente)

Afortunadamente todo quedó en anécdota para la conductora pues se encuentra fuera de peligro, y trascendió que fue dada de alta hasta la una de la mañana. Entre risas y la angustia de recordar el desconcertante momento, Chapoy dio a conocer que, contrario a lo que se cree popularmente, el ingerir un plátano o pan en estos casos no es recomendable.

Daniel Bisogno añadió que la cuenta hospitalaria de Linet ascendió a 40 mil pesos, por lo que bromeó diciendo que cuánto le habría costado si se ‘comía el pescado entero’, a lo que Pati contestó que seguramente TV Azteca absorbería los gastos por el incidente que sufrió la conductora.

Esto ocurrió pocos días después de que la presentadora de espectáculos revelara en sus redes sociales que su salud se ha visto afectada por una bacteria. Así lo dijo en sus instastories a sus seguidores:

“Apareciéndome después de haberme dado unos días de descanso de las redes sociales y de todo. Hay momentos que me supera la vida y tengo que arreglar mi vida y organizarme”, inició su mensaje.

Linet Puente y Pedro Sola llevan un gran compañerismo en la emisión Foto: Captura/Instagram @linetpuentes

“Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del COVID tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio COVID ya no supe si se fue al cien la bacteria”, añadió.

La periodista de TV Azteca dijo que buscará llevar una vida más saludable tanto mental como físicamente y, probablemente, se ausente más tiempo de las redes para dedicarse a sanar su garganta y seguir un tratamiento con el cual pueda eliminar completamente la bacteria que la aqueja.

Es por esta situación que Linet ha tenido que faltar en varias ocasiones al foro de Ventaneando, producción donde lleva laborando ocho años, aunado a las dos décadas que la periodista lleva en las filas de TV Azteca.

SEGUIR LEYENDO: