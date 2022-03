Karla Díaz rompió en llanto al dar a conocer problema de salud

Karla no dio más detalles de su padecimiento (Foto: Pinky Promise)

Este fin de semana se presentó en Puebla el espectáculo 90s Pop Tour, pero el público local se llevó una poco grata sorpresa al ver al grupo JNS con su alineación incompleta, y es que Karla Díaz no acudió al recital causando el desconcierto de sus fans y dejando sus compañeras Angie, Melissa y Regina solas en la agrupación por esa noche.

Pero pronto saldría a la luz la razón por la que la también conductora de Pinky Promise se ausentó del show producido por Ari Borovoy. Y es que la cantante de Entre azul y buenas noches rompió en llanto en sus redes sociales al comunicar que su ausencia se debe a un problema de salud.

“Hola hola a toda la gente de Puebla quiero mandarles un abrazo con mucho cariño desde lejos, lamentablemente no pude acompañarles en este show de 90′s Pop Tour por temas de salud. Me siento muy triste por no poder estar ahí con ustedes”, mencionó en sus instastories.

Con un nudo en la garganta, la integrante de JNS se disculpó con su público poblano Foto: Captura de pantalla

Pese a que la cantante y presentadora hizo lo posible para asistir al concierto, no le fue posible y continuó diciendo con un nudo en la garganta, “llevo 5 años en el 90′s pop Tour y nunca había faltado a nada y me duele mucho no estar presente ahí con ustedes en el show y con mis compañeros. Traté todo lo posible para poder estar el día de hoy… e inclusive dudé en faltar pero creo que hay que poner la salud antes que nada para poder dar el 100 y pues solo quiero mandarles un beso con todo mi cariño, espero me puedan entender y disfruten mucho este show que es mágico”, finalizó.

Sin especificar cuáles son los problemas que afronta en su salud, Karla Díaz recibió el apoyo de sus “pinkylovers”, quienes le enviaron muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación en las redes sociales.

Finalmente, a través de Twitter también se disculpó con sus fans al escribir, “Puebla, los extraño esta noche”.

La conductora hizo hincapié en que no ha faltado a ningún concierto en cinco años (Captura: @karladiazof/Instagram)

Hace apenas unos días Karla Díaz se convirtió en tendencia de redes sociales por vender un suéter que los internautas encontraron a un precio menor en una tienda de ropa china. Todo comenzó cuando algunos internautas interesados en adquirir el nuevo artículo entraron a la página oficial para solicitarlo. A partir de ese momento se desató una crítica en torno al precio, pues para algunos resultó fuera de lugar al tratarse de un suéter verde con el nombre del show en letras rosas sin mayor detalle.

Pero la situación se agravó cuando otros usuarios se percataron que la prenda también se encontraba a la venta en una conocida tienda en línea de origen chino. De esta manera, exhibieron que la intérprete de éxitos como Enferma de amor, Sólo vivo para ti, Estoy por él y Me pongo mis jeans, no sólo estaría ofreciendo un artículo a un alto precio, sino que también pertenecía a otra marca.

El suéter de Karla Díaz es posible encontrarlo en Shein Foto: Captura de pantalla

Tras ello la cantante alzó la voz a través de Sensei Media, casa productora de su programa, para que en conjunto explicaran cómo fue que comenzaron a vender la prenda, ofrecieron alternativas para quienes ya lo adquirieron y aseguraron que procederán legalmente contra su proveedor.

Horas después de que la integrante de JNS fuera exhibida en internet, la casa productora de Pinky Promise emitió un comunicado de prensa para aclarar la situación en la que se vieron envueltos junto a su colaboradora. Para empezar, explicaron que hace varios meses hicieron un trato con un comerciante mexicano conocido como Be Fancy, quien les ofreció un suéter de su autoría, pero todo parece indicar que no es un diseño original.

Tras negociaciones, accedieron a poner en venta la prenda en La Pinky Shop, tienda en línea donde se pueden encontrar artículos oficiales del programa conducido por Karla Díaz. Así, compraron alrededor de 50 unidades y cada una se ofreció al público por un costo de 980 pesos. Sin embargo, el pasado lunes 21 de marzo algunos usuarios de redes sociales reclamaron que el suéter estaba a la venta en SHEIN por un menor precio.

El costo en la Pinky Shop era de 980 pesos más envío Foto: Captura de pantalla

“Estamos muy apenados con esta situación que nos tomó por sorpresa al igual que a ustedes, ya que siempre estuvimos en el entendido de que nuestro proveedor estaba vendiendo un productor de su autoría y completamente original [...] lamentamos mucho esta situación, estamos comprometidos con nuestro público y con salvaguarda y protección de los derechos de autor”, se lee en el comunicado.

SEGUIR LEYENDO: