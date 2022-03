Acapulco Shore 9 capítulo 11: Beni y Jaylin experimentaron más allá de su amistad

El cumpleaños de Beni fue un gran festejo (Foto: MTV)

Los martes de Acapulco Shore continúan y en su nuevo capítulo titulado “Un cumpleaños salvaje” las cosas iniciaron con una nueva ocurrencia de Karime: practicarle un exorcismo a María tras su polémica entrada donde terminó a golpes con Rocío y empujó a Pindter. Sería en una isla donde todas las mujeres de la casa y Eduardo Chile hicieron un sinfín de actividades muy extravagantes como quemar “a la nueva con cera”, logrando aparentemente el cometido y castigo.

Alba y Altafulla al fin hicieron las paces. En un momento a solitario, donde los dos se encontraban en una alberca tomando una cerveza, ella accedió a escuchar al colombiano quien le dejó en claro que su intención jamás fue faltarle al respeto a los principios, valores, costumbres o incluso orientación sexual de la mexicana, por lo que Zepeda cerró el ciclo de peleas con un abrazo y beso.

Aunque la “vibra” de Beni estaba por los suelos, ya que no se sentía cómodo con su cumpleaños, la Familia Shore le dio palabras de aliento para iniciar la celebración en su honor. De esta manera llegó la primer sorpresa: todos jugarían a ser palenqueras en una versión Drag Queen -personas provenientes del “Rincón de África en Colombia” cuya misión es caminar vestidas en colores llamativos por las calles de Cartagena de Indias, antojando a los transeúntes con exóticos frutos y dulces de la tierra-.

La fiesta inició en uno de los antros más populares de Cartagena, Colombia, y aunque los hombres no se retiraron los vestuarios típicos y las intenciones Drag, la fiesta fue un descontrol de todos contra todos ya que los besos de tres y los tragos en zonas especiales del cuerpo no faltaron. El cumpleañero en el centro recibió un baile sensual por parte de Jaylin Castellanos y el resto de las chicas, pero sería con El Rostro Más Caro de Guadalajara con quien enfrente de todos practicarían intimidad.

Falcón no sólo se convirtió “en el objeto sexual de la noche”, como mencionó en su confesionario, sino que demostró no tener algún tipo de tabú en cuanto a la diversidad sexual se trata, ya que también experimentó con otro chico durante la velada. Fer Moreno también se agregó y le ofreció un peculiar regalo: “un palito de cumpleaños”. Ante las cámaras de MTV y el resto de sus compañeros protagonizaron uno de los tríos más polémicos en la historia del reality provocando los celos de Carlos Pantoja.

Aunque en el bar no se completó el regalo, sería en la casa Shore que ambos se demostraron su amor, nuevamente frente a todos. Después de eso, la fiesta continuó con una nueva disputa amorosa: Santiago le confesó a Rocío que Fer se le “insinuó”. Explotó la bomba y la tapatía enfrentó a Moreno mencionándole que no sabía ser una amiga y aunque intentaron agarrarse a golpes, el resto de los integrantes no las dejaron.

Tras largas crudas morales y lagunas mentales los Acapulco Shore iniciaron un nuevo día de fiesta en un gran restaurante, donde Fer y Rocío entablaron un plática donde los “chismes” fueron aclarados y la paz regresó para ambas. Beni y Carlos también resolvieron sus diferencias amorosas por Moreno, agregando que no era justo para ella que Pantoja la quisiera “solo para él”.

Isa recibió una llamada inesperada: Rey Grupero le recordó que la amaba y que él nunca le sería infiel. Tras esa conversación Castro sentenció que se iría de la casa. El avance semanal permitió ver que José y Rocío tendrán momentos a solas, por lo que una guerra a golpes con Santiago será de lo más esperado para la próxima semana.

