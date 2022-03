Enrique Guzmán criticó gira de Alejandra Guzmán con Paulina Rubio: “Espero no dure mucho”

Enrique Guzmán no está de acuerdo con la gira de su hija (Foto: Hoy / Las Estrellas - captura de pantalla)

La rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán ha sido todo un tema a lo largo de los años, pues desde su juventud, ambas cantantes estuvieron peleadas debido a que mantuvieron un romance con la misma persona, Erik Rubin.

Contra todo pronóstico, en fechas recientes, las intérpretes anunciaron que sus problemas habían quedado atrás y que reunirán sus voces para su tour Perrísimas. Pero, ante esta situación, Enrique Guzmán, padre de Alejandra no tuvo piedad y sentenció que posiblemente esa colaboración estaba destinada al fracaso.

Fue durante una entrevista con Venga la alegría donde el cantante de éxitos como Tu cabeza en mi hombro, El rock de la cárcel o Popotitos dijo que ambas mujeres tienen un fuerte carácter y eso puede ser un obstáculo.

“Es un verdadero evento que tengo mucho miedo, con el carácter de mi hija y el de esta mujer van a saltar chispas”, comenzó a decir.

En este sentido, Enrique Guzmán puntualizó esperar que dicha gira acabara lo más pronto posible, pues tanto su hija como la intérprete de Causa y Efecto tenían varios defectos en común.

“Yo no creo que dure mucho, espero que no (...) a mi hija la conozco a la otra no tanto, cojean de la misma pata”, sentenció.

Y es que en una reciente rueda de prensa que tuvieron las artistas en Estados Unidos con motivo de su gira, revelaron más detalles sobre la ardua pelea que mantuvieron durante varios años.

Por su parte, Alejandra Guzmán dijo que, a pesar de todo, siempre le ha guardado cariño a la rubia:

“A Paulina yo la quiero desde que somos vecinas, desde que nos conocemos desde pequeñitas, y tenemos muchas cosas en común, entonces, ¿porqué no cantarle a la vida, a los hombres, a la infidelidad? Porque, al final, fue un truco del que hizo esas dos canciones, Mío y Hey Güera, y por eso empezó esa rivalidad”, dijo la Reina de Corazones.

Rubio destapó que en realidad el pleito sí fue más allá debido a que Rubín mantuvo un romance con las dos al mismo tiempo, pero esto tiene tanto tiempo que las dos lo han dejado atrás.

En este sentido, durante un programa de radio, Alejandra Guzmán ya había contado que no tenía resentimientos contra su próxima colaboradora de escenario y que desde el final de su relación con el ex integrante de Timbiriche todas sus heridas habían mejorado.

La rivalidad comenzó gracias a Erik Rubín, con quien actualmente las dos se llevan muy bien, según han relatado en entrevistas

“Yo la verdad no tengo resentimientos, o sea, ya después de tantos años y tantas cosas, digo ‘¿por un hombre?’, yo cuando me di cuenta yo… ‘¡te me largas!, ¡esto se acabó!’, pero yo ya era famosa en ese entonces y sí dije ‘no, aquí escoges, nada más hay de una sopa y punto’, o sea, pues para qué se hace uno sino, o sea, a mí me gusta, pero no comparto el pastel a veces”, comentó Guzmán en entrevista para La Visión TV.

Y es que todo habría comenzado a principios de los años noventa, pues Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se habrían disputado el cariño de Erik Rubín. Primero, el ahora esposo de Andrea Legarreta mantuvo un noviazgo con la Chica dorada, y al poco tiempo terminó la relación.

En ese momento comenzó su romance con la hija de Silvia Pinal, pero pasaron sólo unos meses para que la Reina de corazones se enterara de que su pareja le estaba siendo infiel con intérprete de Yo no soy esa mujer.

