Bárbara Mori y Camila Sodi reaccionaron a cachetada de Will Smith: “Machismo disfrazado de heroísmo”

Las protagonistas de "Rubí" opinaron sobre Smith

México se ha convertido en un referente de opiniones cuando de polémicas se trata. En la que aparentemente será una larga lista, ahora se integran Camila Sodi y Bárbara Mori, ambas protagonistas de la historias de televisión Rubí, quienes de manera contundente desaprobaron la cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock, luego de que el comediante emitiera un chiste sobre la alopecia que sufre Jade Pinkett Smith.

Con una visión muy moderna y femenina, la sobrina de Thalía fue cuestionada sobre el tema que no ha dejado de sonar en medios de comunicación y redes sociales desde el pasado domingo 27 de marzo con la entrega de los Oscar 2022. Ante las cámaras de Venga La Alegría, la última protagonista de la versión de Fábrica de Sueños, Televisa, sobre la historia de la “descarada más popular de la televisión mexicana” aseguró que no se debe disfrazar el machismo con ser un héroe.

“Es una pena que el machismo se disfrace de heroísmo, como querer salvar a su familia y todo el choro que se mencionó de que él es amor, pero creo que empieza por el ejemplo. Por lo que bajo ningún motivo o circunstancia está permitida la violencia, entonces pues es un acto que yo creo que la Academia y todos los presentes y todos los que lo vimos por televisión pues lo condenamos”, expresó a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Camila calificó la situación como "machista" Foto: Las Estrellas

Por su parte, Bárbara Mori también decidió mencionar unas palabras sobre el escándalo que sin haber ocurrido en México no ha dejado de ser tendencia en el país latino, debido a lo transgresor que fue el momento del cual actualmente ya el ganador del Oscar 2022 a Mejor Actor ofreció una disculpa en sus redes sociales, para la academia como para el comediante Chris Rock.

“Es difícil porque el señor Smith es una persona que yo pues admiro muchísimo y me parece un gran tipo y creo que a veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y hacemos cosas que no están bien [...] Es hermoso defender a tu mujer pero no puedes defender a tu mujer violentando un ser humano, es lo que yo pienso”, expresó la protagonista de películas como La Mujer De Mi Hermano, Treintona, soltera y fantástica y Tú Eres Mi Problema.

Mori mencionó que admira mucho a Smith Foto: Televisa

La actriz continuó dando una idea de que hubiera sido perfecto para que la situación no terminara de la manera en qué pasó, ya que a pesar de la agresión física también concuerda con Smith sobre la falta de respeto que había de manera explícita en el chiste que provocó toda la revolución en redes sociales.

“La violencia no cabe en ningún lado. Yo pensaba hoy, porque obviamente pues es tema de conversación, ¿qué hubiera estado bien que hiciera para defender a su mujer? A lo mejor pararse en el escenario y tomar el micrófono y decir ‘esto que estás haciendo no está bien, porque le estas faltando el respeto a mi mujer y por eso estamos como estamos’, pero no pegarle sabes, no se le pega a nadie”, agregó.

Will Smith golpea a Chris Rock

Para la protagonista de la versión más aclamada de Rubí por los críticos y el público, responder a actos violentos con más violencia no trae nada bueno, por lo que a pesar de sus buenas intenciones al final la irracionalidad humana le ganó, por lo que su impulso fue el que se vio en la entrega de premios de la Academia, donde esa acción opacó por completo su victoria.

“Sí tú me agredes a mí y yo respondo con agresión, no hay aquí un entendimiento, crecimiento, no hay una enseñanza. Es agregación con agresión y ¿qué va a salir bueno de eso?, nada. Si él defendió a su mujer y a su familia pues que hermoso, pero se dejó llevar por un impulso”, finalizó.

