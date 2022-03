Lalo España negó haberse quedado sin el papel de Chespirito para bioserie

Lalo España aseguró que todavía no terminan los castings para la bioserie de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Captura de pantalla)

Lalo España reveló que continua ensayando para los castings para interpretar a Roberto Gómez Bolaños en su bioserie, negando que ya se haya elegido a un actor para el papel protagónico.

Desde que el pasado 8 de marzo Eugenio Derbez compartió algunas imágenes de un proyecto que parecía ser la serie biográfica de Chespirito, se pensó que Lalo España, quien ha compartido su deseo por interpretar a Gómez Bolaños, no habría sido el elegido para estelarizar el proyecto.

Sin embargo, el actor comentó en un encuentro con la prensa que piensa que él será quien encarne a Chespirito y que en ningún momento se molestó por ver que otra persona encarnó al Chavo del 8, pues sabía que el proyecto de Derbez no se trataba de la bioserie.

“De parte mía, es un hecho que me quedé yo, y si me quedé yo, qué chido. Pero no sé de dónde fregados sacaron ‘está ardido’, que me enseñen una publicación”, comentó.

Lalo España ha declarado que Chespirito ha sido su más grande inspiración para dedicarse a la comedia (Foto: Instagram@laloespañaoficial)

Por ello, compartió que continúa ensayando hasta bajo la ducha para intentar copiar todos los movimientos del fallecido cómico. “Me estoy bañando y estoy pensando en cómo hice tal escena en donde quería tocar más cosas de adentro. Siempre soy muy obsesivo en la chamba”, dijo ante la cámara de Sale el Sol.

Aunado a ello, reconoció que el trabajo de Juan Frese imitando al Chavo del 8 en el comercial de Eugenio Derbez es bueno, pero no es a lo que él aspira, pues para la bioserie tendría que ir más allá de los personajes de Gómez Bolaños.

“El hecho de que es alguien famoso a nivel internacional y que la gente diga: ‘Ay, qué buen imitador eres’, no. No es un trabajo de no más ser un imitador, es tocar las fibras, es entender todos los matices, todas las ganas que tiene algún personaje”, dijo España.

Juan Frese fue captado por Derbez mientras recibía indicaciones por parte del staff para realizar un comercial (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Y es que Eugenio Derbez compartió en su cuenta de Instagram algunas fotografías de un proyecto en el que estaba trabajando; Juan Frese era el protagonista y estaba interpretando al Chavo del 8.

Debido a la expectación que ha causado la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, se pensó que dichas imágenes se trataban de tal proyecto, siendo Derbez el productor y Frese el protagonista de la serie. Sin embargo, este 23 de marzo el protagonista de No se aceptan devoluciones hizo público que sólo se trataba de un comercial que ya fue lanzado.

Lalo España también reaccionó a dicha controversia, diciendo no comprender el por qué hubo personas que creyeron que Eugenio sería el productor de la serie y podía hacer dicho proyecto en unos cuantos días. Comentó: “Si se es inteligente, se analiza que mi querido Eugenio Derbez a siete días de lanzar su campaña pone algo de ‘Chavo del 8, mi sueño’... Una bioserie no la va a preparar en 10 días, 15 días, por favor”.

El actor se caracterizó de personajes como ''El Chómpiras'' al tiempo que narró detalles contenidos en el libro biográfico del autor (Foto: Captura de pantalla)

Desde finales de 2020, España dio a conocer que, desde que se se dio a conocer que Roberto Gómez Fernández quería hacer un proyecto biográfico sobre su padre, él levantó la mano para ser parte de los castings.

El actor de Vecinos expresó que le guarda una gran admiración a Chespirito por su trayectoria en la televisión, así como por su ingenio para realizar exitosos personajes humorísticos. Se preparó por un largo tiempo e hizo su audición a finales de 2021, personificando al Doctor Chapatín, Chavo del 8, El chómpiras y uno de Los caquitos.

