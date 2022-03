El famoso camión de Bad Bunny estará disponible para alquilar en Airbnb en Miami

Bad Bunny posando frente al camión en el que se transporta en sus giras

Una noche con Bad Bunny pudiera ser el título. Aunque el interprete de No Me Conoce no estará físicamente allí, pocas cosas son más intimas que dormir en su cama, usar su baño y comer en su cocina.

La superestrella puertorriqueña tiene un camión de más de 16 metros de largo que acondicionó con todos los lujos en el que se transporta durante sus giras. Ese camión, que es la casa rodante de Bad Bunny, estará disponible por solamente tres noches en la ciudad de Miami para que los fanáticos del músico lo puedan alquilar.

La condición es que solo pueden quedarse una noche allí, por la que pagarán un alquiler de 91 dólares. El precio tiene una explicación simbólica, y es que hace alusión al récord batido por Bad Bunny en la plataforma Spotify, donde ha superado las 9,1 mil millones de reproducciones.

La promoción es exclusiva para la ciudad de Miami, y será para las noches del 6, 7 y 8 de abril, justo después de que el reguetonero presente en la ciudad del sol el concierto El Último Tour del Mundo que, por cierto, lleva semanas completamente vendido, y que será durante las noches del 1 al 3 de abril.

La habitación dentro del camión decorada con flores, en tonos rosa

Quien logre reservar una de las noches además se llevará entradas VIP para el concierto, una sesión de fotos profesional en el camión, acceso al sistema de sonido en el que se podrán escuchar todas las canciones del interprete y un tour por la ciudad de Miami haciendo paradas en los lugares favoritos del artista. Además, Bad Bunny grabará un video para recibir a sus huéspedes.

“Me ilusiona pensar que al ser anfitrión en mi camión puedo permitirle a algunos fanáticos sentir como si estuvieran de gira junto a mi. Este camión ha tenido un rol fundamental en el concepto de mi tour, y en mi último álbum, por eso quería compartir la experiencia con mis fanáticos”, indicaba el artista a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación.

La sala de estar en la casa rodante cuenta con un sofá, instrumentos y una biblioteca

Y es que el camión en cuestión aparece en la portada de su último álbum y está en escena sobre el escenario al comienzo de su nuevo show. Como las noches en las que estará en alquiler son posteriores al show en Miami, el camión será desplazado del estadio donde se presentará el artistas y podrá ser utilizado para pasar la noche en un estacionamiento custodiado.

El camión podría decirse que es más lujoso que la mayoría de las habitaciones de hoteles. Fue diseñado por el reconocido estudio West Coast Customs, y cuenta con una cocina completamente equipada con todos los electrodomésticos, que además tiene un excéntrico diseño cuyo detalle principal es el piso en damero. El cuarto está decorado en diferentes variantes del rosa, con muchas flores y un conejo de neón en la pared.

La cocina del camión, con artefactos en estilo vintage color rojo

Más allá del aspecto promocional de la oferta, también hay un costado filantrópico en todo esto. Airbnb se comprometió a realizar una sustancial donación, de la que no ha trascendido el monto exacto, a la fundación Good Bunny, creada por el músico, que se dedica a mejorar la calidad de vida de los jóvenes puertorriqueños auspiciando programas de artes y deportes.

Quienes quieran reservar una noche en el camión de Bad Bunny deberán estar muy atentos y entrar a la plataforma de Airbnb a partir del 29 de marzo a la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Se espera que en cuestión de segundos se alquilen las tres noches.

