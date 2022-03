Conductoras de Venga La Alegía cautivaron al posar “pelonas” en redes sociales

Conductoras VLA pelonas (Foto: IG @vengalaalegriatva)

Kristal Silva, Cynthia Rodríguez y Maky González, conductoras mexicanas, posaron pelonas para las redes sociales, en donde aludieron al reciente look de la famosa cantante Demi Lovato.

Cada una se mostró ante las cámaras del programa matutino Venga La Alegría con el efecto que denota calvicie y aunque pudieran ser motivo de memes ante los usuarios, las presentadoras no dudaron en compartir su peculiar apariencia con todos sus seguidores.

“¡Así se verían nuestras queridas conductoras con el look de #DemiLovato! Aunado del hashtag #MiMiércolesVLA, se lee en la descripción del post.

Inmediatamente, Kristal Silva, modelo mexicana reaccionó luego de verse en la fotografía, por lo que comentó “Jajajaja prefiero melena”, aludiendo a que no le agradó su apariencia con calvicie.

Asimismo, los followers no dudaron postear su positiva opinión ante la publicación, “Están de pelos”, “Hermosas Cyn y Kris”, “Macky bien hermosa como siempre”, “Estas hermosa Kristi con o sin cabello”, “Hasta sin melena se ve hermosa mi Cyn”, fueron algunos comentarios que destacaron en el post.

Kristal Silva y Cynthia Rodríguez han demostrado ser grandes compañeras y amigas. (Foto: @cynoficial/ Instagram)

Sin embargo, muchos internautas arremetieron ante la descripción de la publicación, en donde se consideró a Maky González como conductora del programa, por lo que los usuarios aseguraron que ella solo es un “relleno” ante este. Incluso usuarios amenazaron con dejar de ver la programación si es que este anuncio resulta verídico.

“Qué hace Maky ahí?!!!!?”, “Macky conductoraaa? Quien dijo eso es relleno de VLA”, “Macky ya conductora?? Si esa mujer hace chafa el programa. Empezando que se viste vulgar”, “Q ya maky es conductora ya no los veo”, comentaron.

Hasta el momento no se ha comentado más sobre la supuesta conducción de la ex participante de Exatlón México, pues solo se le ha visto reaccionar y comentar en el programa los capítulos de la sexta temporada de Exatlon México All star, de donde hace unos meses fue eliminada.

Macky González durante una competencia (Foto: Instagram/@exatlonmx)

Macky González es una de las integrantes más queridas de Exatlón México ya que participó en la primera temporada y llegó a la final junto con su compañero y amigo Ernesto Cazares.

La deportista tiene 32 años, es originaria de Puebla y su especialidad es el atletismo, también es egresada de la licenciatura en comunicación en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Luego de salir de una de las temporadas del ya antes mencionado programa, Macky se unió a las puertas de Televisa, en donde participó en el show Guerreros 2020, junto con Tania Rincón.

El pasado 8 de marzo, la deportista se unió a miles de mujeres que decidieron marchar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Macky González se unió a la marcha del 8M (Foto: Instagram/@macky.mx)

Pues compartió en su cuenta oficial de instagram una instantanea en la marcha, en la cual poso con ropa deportiva y también sostuvo una bengala de humo morado, color que representa la justicia y la dignidad. Asimsimo, en su post lanzó un mensaje relacionado a dicha manifestación, en él, dejó en claro que dentro de su ideología no hay un futuro sin lucha.

“Si el presente es lucha, el futuro será vida. Tu lucha es mi lucha. #8m”, escribió como pie de foto de su imagen.

De esta forma, Macky confirmó su ideología y su apoyo a las mujeres que salieron a las calles para manifestarse, la marcha del 8M partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino, en el recorrido se dieron cita diversas colectivas que luchan por la eliminación de diversas manifestaciones de violencia hacia la mujer.

SEGUIR LEYENDO: