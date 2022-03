Tania Lizardo denunció haber sido víctima de abuso: “Me quedé paralizada”

Tania Lizardo (Foto: IG tanializardomx)

Después de que Sasha Sokol denunciara públicamente el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano, otras figuras del espectáculo decidieron romper el silencio y contar algunas experiencias violentas que también llegaron a sufrir.

En esta ocasión, Tania Lizardo contó para el matutino Hoy sobre un episodio de acoso que sufrió hace varios años.

“En algún momento mas chica sufrí uno de esos abrazos que dices: ‘¡ah! y yo no supe que hacer (...) me quedé paralizada y me fui”, dijo la actriz.

En este sentido, la artista que ha participado en telenovelas como Contigo sí o Rubí ahondó en que fue un momento muy incómodo para ella y, debido al miedo que experimentó en el momento no pudo hacer nada al respecto.

No obstante, Lizardo añadió que después del abuso decidió decirle a su progenitora para que se pudieran tomar las medidas necesarias. Ahondó en que su madre acudió al instituto educativo y tras hablar con las autoridades correspondientes, estas les dieron una pronta respuesta.

Tania Lizardo (Foto: IG tanializardomx)

“Le dije a mi mamá y mi mamá habló con el director y a esa persona la corrieron. Eso se solucionó”, contó para el programa transmitido por Las Estrellas.

De igual forma, exhortó a las mujeres a denunciar y mencionó que sabía lo difícil que podía ser el hablar sobre este tipo de situaciones, ya que muchas veces se culpaba a la víctima. También aprovechó el momento para exhortar a las mamás a que les creyeran a sus hijas.

“Invito a las mamás que le crean a sus hijos, que no les digan, tu lo provocaste”, remarcó.

Tras presentar la nota, Andrea Legarreta coincidió en que para las víctimas podría ser difícil alzar la voz y retomó una reciente entrevista en donde Benny Ibarra comentó que los hombres también podrían atravesar este tipo de situaciones.

Tania Lizardo (Foto: IG tanializardomx)

Fue ante esto que Arath de la Torre decidió participar y contó que él también ha sufrido en varias ocasiones tocamientos sin su consentimiento.

El presentador de espectáculos recordó una ocasión en la que se encontraba en unas grabaciones llevadas a cabo en Oaxaca, cuando alguien lo molestó.

“De repente siento en el uy uy uy un zepellin y era una señora ya mayor riéndose, si yo lo hubiese hecho, no bueno”, dijo de la Torre.

En este sentido, Galilea Montijo defendió a su amigo y externó que ella estaba de acuerdo con las denuncias, pero añadió que también se deberían tomar acciones cuando alguien no decía la verdad.

“También cuando denuncias yo siempre he pensado que el castigo es para que el comete el delito pero también para los que mienten, debe haber respeto mutuo”, comentó.

Arath de la Torre dijo que fue acosado (Foto: Hoy - captura de pantalla)

Por su parte, Martha Figueroa se limitó a añadir que actualmente la credibilidad en este tipo de circunstancias estaba del lado de las mujeres.

Cabe recordar que en una antigua entrevista con Novedades Quintana Roo Tania Lizardo abrió su corazón y mencionó que con su trabajo actoral buscaba ser un apoyo para las mujeres que estuvieran en una situación de violencia.

“Ser la voz de estas mujeres y al mostrar los casos de violencia, las víctimas se darán cuenta que pueden denunciar sin necesidad de llegar a un juzgado sangrando o con moretones, son cosas tan básicas como un tonta, que levanten la voz, que amedrenten e infundan miedo, es violencia”, sentenció.

