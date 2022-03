Alfredo Adame señaló a Gustavo Adolfo Infante por presunto acoso sexual a artistas

Alfredo Adame despotricó en contra de Gustavo Adolfo Infante debido a la denuncia que el comunicador levantó en su contra (Fotos: Archivo Infobae // IG@gainfante)

Después de que el pasado 8 de febrero Gustavo Adolfo Infante hiciera público que denunció a Alfredo Adame por tres delitos, entre ellos violencia mediática, el actor se defendió, asegurando que la querella habría sido rechazada en tres ocasiones, lo acusó de presunto acoso sexual y anunció que 12 artistas se aliaron para sacarlo de la televisión.

Alfredo Adame arremetió nuevamente en contra de Gustavo Adolfo Infante, esta vez debido la denuncia que presentó en su contra por los presuntos delitos de violencia de género -de la que habría sido víctima la mamá del comunicador-, violencia mediática y extorsión.

Y es que, según manifestó el conductor en entrevista con Angélica Palacios, las acusaciones que el titular de De Primera Mano está haciendo en su contra no tendrían sentido ni forma. Adame aseguró que esta denuncia la habría intentado hacer Infante desde este enero, pero no le había sido posible debido a que las autoridades se la habrían rechazado.

Alfredo dijo que le ha pedido a Infante su cédula profesional, pues alega que no es periodista si no cuenta con este documento (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Esta denuncia la presentó desde enero, creo, la primera vez. Tres veces se la rebotaron en enero porque pues no, no tenía sentido, no tenía fondo, no tenía forma, no tenía absolutamente nada, como lo quieran llamar lo abogados. Lo rebotaron tres veces, y ya, hasta la cuarta yo creo que de tanta lata que dio este tipo, pues se la aceptaron, y porque llevó a su mamá ahí como escudo y lloró”, comenzó la entrevista.

Adame también señaló a Infante de presuntamente se ser un agresor sexual.

“El tipo es un conocido personaje, tú misma lo sabes y todo el mundo en el medio artístico, acosador sexual, seguramente también violador y todo, que desgraciadamente no lo denuncian, pero espero que con esto ya lo denuncien”

Ante sus declaraciones, Angélica Palacios respondió que a ella no le constan esas acusaciones, a lo que Alfredo dijo: “Sus compañeros lo saben. Espero que salga así como salió Sasha y como han salido otras, espero que salga alguien que digas las cosas”. Minutos después lo llamó “depredador sexual”.

Gustavo Adolfo Infante acudió con su madre y su abogado Alonso Beceiro a presentar la denuncia en contra de Adame (Foto: Captura de pantalla)

Por tanto, el polémico actor aseguró que el comunicador no debió haber demandado a una persona “respetable” como él, pues argumentó que tiene una carrera que lo respalda.

Asimismo, lo llamó “mitómano, mentiroso patológico” y mencionó que Infante está actuando legalmente en su contra debido a que no habría soportado que él revelara su “oscuro pasado”, así como el de Addis Tuñón, Monica Noguera y Lalo Carrillo, colaboradores de De Primera Mano.

Aprovechó la mención de los presentadores para señalar que Lalo Carrillo supuestamente fue acusado de acoso sexual laboral.

Alfredo Adame llegó a participar en el programa 'El minuto que cambió mi destino', programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, algo que dijo haber hecho por rating (Foto: Captura de pantalla/ Imagen Televisión)

Acerca del porqué Adolfo Infante lo habría denunciado por presunta extorsión, el excontendiente a diputado dijo que podría haber sido debido a audios que Carlos Trejo le envió al periodista, pues él nunca habría hablado con él y desconoce de dónde surgió la acusación.

Alfredo Adame, debido al pleito mediático que pasó a ser asunto legal, anunció que unió fuerzas con Sergio Mayer para reunir a otras 11 celebridades para buscar sacar a Gustavo Adolfo Infante de la televisión. Alejandra y Enrique Guzmán, Ingrid Coronado y Gabriela Spanic serían algunas de las estrellas que aceptaron aliarse.

“¿Qué es lo que pretendemos? Que lo boten de la televisión. No vamos a coartar la libertad de expresión, porque no somos nadie para hacerlo, pero sí le vamos a pedir a la gente que no vean su programa de televisión, que no sintonicen ese programa”

