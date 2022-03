Verónica Toussaint festejó que fue su última sesión de quimioterapia: “Se acabó el ciclo”

Verónica Toussaint (Foto: Instagram@veronicatouss)

Veronica Toussaint anunció este jueves por su cuenta oficial de Instagram que concluyó su tratamiento de quimioterapias contra el cáncer de mama. La actriz celebró que el ciclo había culminado, sin embargo, escribió que aún falta un camino largo por recorrer, por lo que este sin duda ha sido uno de los retos más grandes en la vida de la artista.

“Y se acabó el ciclo de 16 quimios. Todavía falta, pero hoy se termina este ciclo que sin duda es el reto más grande de mi vida. Pero con su amor y energía todo fue más fácil. Gracias Infinitas”, posteó desde sus historias de Instagram.

Ya que el pasado 7 de octubre, la conductora reveló en el programa ¡Que chulada! que hace menos de dos meses le fue diagnosticado cáncer de mama, Toussaint añadió comenzó con un tratamiento y que este podría durar varios años.

“Los doctores decidieron dar quimioterapia primero, ya las comencé y después sería la operación, ya que hayan reducido el tumor. Mis médicos no me dicen cuánto durará mi tratamiento, pero será una carrera de larga distancia; puede ser de un año, de dos, pero los seguimientos son de muchos años”.

La conductora detalló por su cuenta oficial de Instagram que culminó su tratamiento de quimioterapias, luego de que le diagnosticaron cancer de mama (Foto: Captura de pantalla/veronicatouss)

Asimismo, diversos artistas demostraron su apoyo y afecto ante la noticia, tal fue el caso de Sandra Echeverría, protagonista de María Félix en la bioserie de Televisa Univisión, quien realizó una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la cual confirmó su apoyo hacia la actriz. “La última quimio de mi amada presh. Y aquí estamos para recibirla al salir de su 16va sesión de quimio. Estamos tan orgullosos de ti y te amamos con locura @veronicatouss”, posteo Echeverría.

En una entrevista con la revista TVynotas, la ganadora del Ariel, confesó que parte de su rutina de salud es hacer un examen general para detectar cualquier anomalía, sin embargo, en ningún momento le fue diagnosticada esta enfermedad, hasta que se manifestó físicamente. “Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo: El Papanicolao, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago; no obstante, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla” destacó.

Veronica Toussaint última quimio (Foto: Captura de pantalla/veronicatouss)

La conductora mexicana añadió que se realizó otro estudio, en el que confirmó que se trató de células cancerígenas, sin embargo, antes no se denotó en las mastografías por lo que los especialistas lo consideraron como una reacción de la vacuna ante la COVID-19.

“El ganglio estaba inflamado y había un tumor en el seno, que por alguna razón no había salido en las mastografías. Me fui a checar, me dijeron que era un ganglio inflamado y pensaron que había sido reacción por la vacuna de la COVID; entonces me dieron desinflamatorio, pero nunca hizo efecto. Me hice otra mastografía y ya apareció el tumor; en realidad, el ganglio fue el chismoso, ¡gracias a dios!”.

Verónica Toussaint sigue luchando contra el cancer de mama (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

En otras declaraciones en la revista ya antes mencionada, Verónica compartió su sentir al enterarse de la noticia. “Esa es la parte que me está costando trabajo: mostrarme vulnerable, el llorar porque sí, porque tengo cáncer, porque está de la ching*da, porque estoy asustada, porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo me voy a sentir. Lo primero que nos viene a la mente es: ‘Tengo cáncer, me voy a morir. Game over (fin del juego). Y luego, cuesta trabajo digerirlo, porque pienso que quizá no vaya a morirme, pero sí voy a ser esta calaca verde que vomita todo el día, porque la quimio me destruye”.

