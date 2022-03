Erika Buenfil ponchó las llantas del coche a un ex: “En el enojo no mides”

Erika confesó algo que hizo cuando le rompieron el corazón (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Erika de Buenfil se ha convertido en una de las artistas más queridas para las nuevas generaciones, ello, después de descubrir su potencial en TikTok y rápidamente ascender como la Reina de esta red social. Pero en esta ocasión, la carismática artista reveló una anécdota que podría espantar a cualquiera.

Fue durante el programa Netas Divinas donde las conductoras e invitadas estaban platicando sobre los momentos en que sufrieron mal de amores. Por lo que Natalia Téllez abrió su corazón e inició con las revelaciones al señalar que en algún momento llegó a rayar el coche de alguien.

“Corté con un ex novio, esto fue hace mucho tiempo, yo era muy joven, rompió mi corazón. Entonces estaba muy enojada, consideren que yo tenía la razón, y vi que iba a tocar en un lugar, vi su coche ahí estacionado y lo hice: rayé el coche con una llave, fui esa horrible persona”, dijo.

Erika buenfil defendió a Natalia Téllez en Netas Divinas (Foto: Ig @netasdivinastv)

Ante la sorpresa de las presentes, Erika de Buenfil salió en su rescate y mencionó que Téllez no era la única que había hecho algo similar.

“Yo poncho llantas, así que no te sientas mal”, sentenció la actriz.

Asimismo, la reina de TikTok ahondó en que tuvo que hacer toda una hazaña para cumplir su objetivo y no meterse en problemas.

“Sabía dónde estaba, ahí te va tu tía en el carro de un amigo para que no reconocieran mi coche [...] Entonces ahí voy a media cuadra con el desarmador, pero ya pasó, ya no pasa el delito. Ahí voy, ese es su carro, las cuatro (llantas) y píntate de color”, contó.

La cantante se ha ganado el cariño de sus seguidores (Foto: Captura de pantalla)

Asimismo, Buenfil señaló que cuando se molestaba era una persona completamente diferente y que llegaba a hacer ese tipo de cosas sin pensarlas mucho.

“En el enojo no mides, me he dado cuenta que enojada hago unas cosas que dan miedo”, exclamó.

Cabe recordar que hace unos días Buenfil se volvió viral en redes sociales, después de imitar el popular twerking de la cantante Anitta, aunque para ello recurrió a su muy distinguido sentido del humor.

En el videoclip se puede ver a la histrionisa compartir el Tiktok con sus más de 15 millones de seguidores fingiendo una lesión de cadera mientras intentaba hacer el movimiento de cadera del challenge de Anitta.

“A veces pasa esto”, colocó en la descripción la cantante brasileña luego de que la histrionisa mexicana quisiera imitar el reconocido video, el cual se ha posicionado como uno de los challenges predilectos en redes sociales.

Erika se volvió muy popular en tiktok (Foto: Instagram de Erika Buenfil)

La Reina del TikTok, nombrada así por sus millones de seguidores, siguió las indicaciones del reto, pero una vez que estaba en posición no pudo realizar el twerking y prefirió bromear al respecto: “Aquí practicando los nuevos pasos de baile”, redactó junto al video.

Poco después, la intérprete que dio vida a Carmen Medina de Cruz en el melodrama Vencer el pasado (2021), se mostró sorprendida ante la reacción de Anitta y finalmente aprovechó para agradecerle por difundir su videoclip y para mandarle algunas muestras de cariño.

Erika Buenfil es una de las actrices mexicanas más reconocidas por su talento en la interpretación de personaje en telenovelas, así como su carisma en redes sociales que le ha otorgado el título de la reina mexicana de TikTok, pues millones de seguidores constantemente la hacen viral por sus divertidos videos.

SEGUIR LEYENDO