Bacteria en la garganta y asuntos con su hijo afectan a Linet Puente

Linet Puente sufre afectaciones en la garganta (Foto: Instagram de Linet Puente)

Luego de algunos días de ausencia en las redes sociales, donde dejó de actualizar sus posts desde el pasado 7 de marzo, Linet Puente reapareció en historias de Instagram con un mensaje en el que aclaró la razón su alejamiento.

Y es que sus faltas intermitentes al foro de Ventaneando, como la ocurrida este martes 15 de marzo, derivan de la enfermedad revelada por la presentadora de espectáculos, quien destacó que su perfil bajo en internet obedece a una cuestión de salud.

Ante la insistencia de algunos de sus seguidores, que se preocuparon por la ausencia de la colaboradora de Pati Chapoy en la cuenta donde habitualmente presenta aspectos de su vida diaria y de la convivencia con su hijo Noah, la conductora se sinceró.

Linet Puente quiere dedicarse a solucionar asuntos de su hijo (Foto: Instagram@linetpuente)

Fue en una consecución de videos en Instagram stories donde la mexicana confesó preferir estar alejada de las redes sociales para “poder organizar su vida”, esto, en medio de las dolencias y malestares que padece, y que pudieron haber empeorado tras su infección por COVID-19.

Dijo que prefería pasar unos días desconectada en vez de dar una imagen de “falsa alegría” en sus cuentas de redes sociales, ya que está pasando un mal momento, en el que tiene que arreglar asuntos relacionados con su hijo, además de sentirse vulnerable, especialmente por problemas de la garganta, de la que se ha enfermado constantemente en las últimas semanas.

“Apareciéndome después de haberme dado unos días de descanso de las redes sociales y de todo. Hay momentos que me supera la vida y tengo que arreglar mi vida y organizarme”, inició su mensaje.

La presentadora lleva ocho años formando parte del equipo de Pati Chapoy en Ventaneando (Foto: Instagram/@moncastaneda)

Y es que antes de ser diagnosticada como un caso positivo al SARS-CoV-2 en febrero de este 2022, la presentadora había sido diagnosticada con una bacteria en la garganta, la cual probablemente pudo haber mutado o afectado más a la famosa, esto porque comenzó su tratamiento contra el coronavirus y, al parecer, no le dio seguimiento.

Linet aseguró que no es que no quiera compartir asuntos personales con sus seguidores, sino que siente que a veces “la vida la supera” y tiene que hacer una pausa para tranquilizarse y encontrar un equilibrio antes de continuar.

“Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del COVID tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio COVID ya no supe si se fue al cien la bacteria”, añadió.

La periodista de TV Azteca dijo que buscará llevar una vida más saludable tanto mental como físicamente y, probablemente, se ausente más tiempo de las redes para dedicarse a sanar su garganta y seguir un tratamiento con el cual pueda eliminar completamente la bacteria que la aqueja.

La comunicadora se separó en 2020 de su ex pareja y padre de su hijo Luis Carlos Galán, tras una presunta infidelidad (IG: linetpuente)

Es por esta situación que Linet ha tenido que faltar en varias ocasiones al foro de Ventaneando, producción donde lleva laborando ocho años, aunado a las dos décadas que la periodista lleva en las filas de TV Azteca.

Se espera que la conductora pueda reintegrarse por completo a la emisión, que ha estado en medio de la polémica en los últimos días tras la reacción de Pati Chapoy al actor Mauricio Martínez, a quien llamó “basura” tras dar a conocer el acoso sexual del que fue objeto por parte del ex manager Antonio Berumen.

“Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras (...). Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada”, dijo la titular de la emisión, a quien Mauricio contestó diciendo que es una pena que los comunicadores encubran a los abusadores de la industria.

