Alejandra Guzmán invitó a Erik Rubín a la gira con Paulina Rubio

Paulina Rubio, Erik Rubín y Alejandra Guzmán conformaron uno de los triángulos amorosos más polémicos de los años 90 (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Alejandra Guzmán reveló que invitó a Erik Rubín a la gira Perrísimas con Paulina Rubio; Andrea Legarreta confirmó que la Reina de Corazones le hizo la propuesta a su esposo, pero él no pudo aceptar.

El próximo 15 de abril Paulina Rubio y Alejandra Guzmán mostrarán cómo han logrado limar sus asperezas a través de los años, pues comenzarán su Perrísimas Tour en Estados Unidos. Las cantantes se mostraron tan emocionadas y dispuestas a realizar estos conciertos que, inclusive, invitaron a Erik Rubín, el origen de su pleito, a que las acompañara en el escenario.

En una conferencia de prensa celebrada el 17 de marzo que dio la intérprete de Yo te esperaba acerca de su reencuentro con la Chica Dorada para su gira, confesó que le gustaría que Rubín se integre a Perrísimas, pero primero debía tener el permiso de Andrea Legarreta.

“Yo sí le dije: ‘Oye, Erik, ven’. Estaría genial que aparezca. No sé si su mujer lo deje, ahí está el problema, pero la verdad es que yo adoro a Andrea (Legarreta) y quiero mucho a Erik. Yo lo he respetado y lo admiro como artista, y ¡claro!, siempre en el rock and roll todo se vale”

Guzmán confesó que sí invitó a Erik Rubín a la gira, pero posiblemente no pueda unirse (Foto: Instagram/@erikrubinfans)

Este 18 de marzo Andrea Legarreta respondió a Guzmán y el permiso que su esposo le tendría que pedir para poder subirse al escenario con su excompañera de Timbiriche y la Diva del Rock.

La presentadora dijo durante la emisión de Hoy que le divirtió el comentario de Alejandra, pero Rubín no tiene por qué pedirle permiso para poder trabajar donde él guste. “Me da mucha risa que digan que si le daría permiso, no me tiene que pedir permiso de nada, de verdad no, lo he dicho una y mil veces, en verdad”, comentó Andrea.

Asimismo, confesó que sí hubo un acercamiento para poder concretar la participación de su esposo en la gira, sin embargo, no se logró llegar a un acuerdo ya que Erik tiene una agenda apretada, pero a ella le hubiera gustado que sí participado.

“La verdad, sí, ya lo habían invitado, les quiero decir, nada más que no ajustaron, gracias a Dios él tiene muchísima chamba, no ajustaron porque son muchas fechas y la verdad es que cuando él me dijo, le dije: ‘¡está increíble!’, de verdad está increíble”, reveló la presentadora.

Paulina Rubio ha manifestado que Erik fue su "alma gemela", por lo que hasta hoy guarda cariño por él (Foto: Twitter/@madonnoniko)

Legarreta agregó que tiene una buena relación con las dos cantantes, principalmente con Alejandra, a quien considera una amiga y con quien ha compartido momentos importantes de su vida, por lo que no tiene problema en que participe en Erik en Perrísimas.

“Con las dos ya compartí trabajos, compartí entrevistas, te digo, estuve en la boda de mi Ale, que la amo, que la admiro, me parece espectacular. Gracias por lo que dijiste de mí en la entrevista amor, y la verdad es que al final sí creo que sería muy atractivo”, dijo Andrea.

Y es que la enemistad entre la Chica Dorada y La Guzmán se remonta a los años 90, cuando ambas cantantes se dieron cuenta de que estaban en un triángulo amoroso debido a que Erik Rubín habían mantenía un romance con una, para después terminar la relación y comenzar con otra. Por ello Alejandra lanzó su tema Hey Güera, aludiendo que Paulina había interferido en la relación sentimental con su exnovio.

A lo que Rubio reviró interpretando la canción Mío, lo que se convirtió en el escándalo que evidenció su rivalidad y expuso quién fue la persona que las hizo enfrenarse.

SEGUIR LEYENDO: