Pedro Sola mostró su admiración hacia Alex Tienda: “Orgullo para el periodismo”

Pedro Sola fue criticado en redes tras llamar “orgullo del periodismo” a Alex Tienda (Fotos: Instagram@tiopedritosola/@soyalextienda)

Alex Tienda visitó el foro de Ventaneando, en donde compartió su experiencia estando en Ucrania cuando comenzó la invasión y ataques de Rusia. Pedro Sola aprovechó para compartir una foto con el youtuber, al quien le expresó su admiración.

Este 16 de marzo el vlogger de viajes y documentalista José Alejandro Tienda Ramírez, mejor conocido como Alex Tienda, visto en el set de Ventaneando, pues hizo una gira de medios para platicar acerca de cómo fueron sus días en Ucrania, pues a finales de febrero decidió viajar a este país cuando el ambiente prebélico se volvió más tenso y comenzó a hablarse de la invasión rusa.

El influencer de 35 años decidió salir de Ucrania luego que comenzaron los bombardeos y dar a conocer que sus cuentas en redes sociales habían sido hackeadas ya que su equipo fue robado en el hotel donde lo dejó.

De regreso a México y tras su visita a Ventaneando, Tienda llamó la atención de los internautas porque Pedrito Sola compartió una foto junto al creador de contenido y lo llamó “orgullo para el periodismo”.

Pedro calificó de "muy interesante y valiente aventura" los días que Alex Tienda hizo cobertura en Ucrania (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Esta tarde de pronto apareció en el foro de @VentaneandoUno uno de los influencers mas importante de México, @AlexTienda, un orgullo para el periodismo, la odisea que vivió en Ucrania es única”

Las respuestas al comentarios de Sola no tardaron en llegar, pues internautas criticaron cómo el presentador describió a Tienda y la cobertura que el documentalista realizó sobre los primeros bombardeos de Vladimir Putin contra Ucrania para su canal de YouTube.

“Hay gente latina que vive en Ukrania, ellos sí tienen una experiencia que contar, dejar sus casas, familia, etc. Este tipo se fue a meter dónde no lo llaman solo para monetizar su canal”, “Un orgullo no creo. Quizás un premio a la más inventada del año, pero orgullo de periodismo no”, “Un youtuber que JUGÓ a ser periodista con tal de obtener likes y views para comercializar. Los verdaderos periodistas y corresponsales de guerra, siguen allá... no dando entrevistas y pavoneándose”, son algunas de las respuestas que Pedro recibió en Twitter.

Durante su estancia en Ucrania, Alex se hizo de una credencial que lo acreditaba como corresponsal, haciendo frente a las críticas que recibió en redes sociales (Foto: Instagram/@soyalextienda)

Y es que Tienda creó controversia desde que dio a conocer que se quedaría en Ucrania a pesar de que había comenzado los bombardeos, asegurando que estaba realizando una cobertura para un documental que después publicaría en su canal de YouTube.

Algunos internautas cuestionaron su actuar, pues mientras familias ucranianas fueron desplazadas de su país o se ocultan de los ataques de Rusia, él buscó cómo acercarse a las ciudades bombardeadas para hacer su trabajo.

Sin embargo, también hubo usuarios de Twitter que celebraron el hecho de que Alex haya decidido sumergirse en el conflicto bélico por unos días para reportar cómo lo vive un “ciudadano común”.

Alejandro anunció que llegó a Rumania tras lograr salir de Ucrania el 27 de febrero (Foto: Instagram/@soyalextienda)

“Su cobertura es buena a mi parecer, la hizo desde el punto de vista de un ciudadano común”, “A ningún periodista ni reportero lo llaman a ningún conflicto. Y tampoco lo tienen porque hacer de gratis. Al contrario está chido que haya alguien que se animó a ir y compartir la experiencia, y si gana dinero de paso, mejor”, “Yo no me pierdo sus reportajes, es muy profesional”, se expresaron los internautas.

Desde el 19 de febrero, Alex Tienda compartió que entraría a Ucrania debido a la tensión que existía entre dicho país y Rusia. Después, cuando comenzaron los bombardeos, decidió acercarse a Donbas, una de las primeras regiones atacadas. Finalmente, el 28 de febrero el travel vlogger anunció que había logrado salir de Ucrania exitosamente.

SEGUIR LEYENDO: