Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo triunfan en los Critics Choice Awards 2022

Foto: IG @alexrosaldo

Los Critics Choice Awards 2022, se festejaron este domingo 13 de marzo en las sedes de Los Ángeles y Londres, donde muchas celebridades estuvieron presentes, como lo fue Selena Gómez, Elizabeth Olsen, Lady Gaga y Kristen Stewart. Sin embargo, el talento mexicano no podía faltar en la alfombra roja, pues la pareja de esposos Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, asistieron gustosos a la celebración.

Luego de que el filme CODA fue nominado en los premios, la intérprete de Fiesta posteó en sus redes sociales que estaría preparada para asistir en la importante gala, pues con gran diversión realizó diversas grabaciones con su equipo de trabajo que le ayudo a quedar lista para la gran ceremonia.

En una de las grabaciones, Alessandra hizo el famoso Dropchallenge de Beyoncé, que se encuentra en la plataforma de TikTok, en el que se puede ver a Eugenio participando en el reto con su esposa. “Lo más divertido que he visto para empezar el día”, “Eugenio no se queda atrás”, “Sin duda de mis videos favoritos, amo”, fueron algunos comentarios luego de visualizar el filme.

La cantante junto con su equipo de makeup y Eugenio realizó el Drop Challenge de Beyoncé.

Al término de su preparación la actriz escogió el tema Material girl de Madonna, para mostrarle a sus fans el proceso de elección de su outfit y Makeup, donde al final modela el resultado del arduo esfuerzo en escoger su look para la gala.

Alessandra lució un vestido en tono dorado con amplio escote “V” y un top color negro de encaje, además de unas ondas espectaculares que le permitieron presumir su cabellera larga y castaña. Asimismo, el cineasta mexicano apareció con un traje color azul y camisa negra, que enmarcó su cabello plateado y su esbelta figura.

Con el tema de Material Girl de Madonna, Alessandra presentó su look en sus redes sociales

Más tarde, Eugenio dejó ver por Instagram en una historia que ambos estarían en camino al evento, “Oigan, aquí vamos Ale y yo rumbo a los Critics Choice Awards, pues ya, na’ más pa´que sepan que les vamos a estar enviando videos”, comentó el actor.

Ya en la ceremonia ambos postearon una fotografía donde confirmaban que llegaron a la sede. El comediante compartió el momento en el que se encontraban en la alfombra, junto con las demás celebridades para ser entrevistados y fotografiados, a su vez la cantante de Sentidos opuestos, posteó que se encontrarían en la mesa para su cena.

Y aunque CODA no fue elegida como Mejor Película, los artistas mostraron que se divirtieron en la premiación, pues ambos en sus historias revelaron lo que vivieron en el evento, junto con personalidades como Kristen Stewart y Denzel Washington.

Esta antesala a los Premios Oscar tuvo diversas dificultades para llevarse a cabo en años posteriores, pues dada la pandemia la ceremonia sufrió retrasos y cambios en su organización, por lo que este 2022 la situación mejoró y se pudo presenciar el evento, el cual arrojó enormes sorpresas, no solo para la pantalla grande, sino para las producciones televisivas que han asombrado hasta el momento.

El actor Will Smith obtuvó dos premios en esta edición de los Critics Choice Awards 2022

Algunos ganadores de esta edición en la categoría de Cine fueron a Mejor Película,“The Power of the Dog”. Mejor película en idioma extranjero, “Drive My car”. Mejor Actuación de elenco,“Belfast”. De igual forma, en la categoría de Televisión fueron premiados a Mejor Serie de Comedia, Ted Lasso. Mejor Actriz en Serie de Comedia, Jean Smart y Mejor Actor en Serie de Comedia, Jason Sudekis.

En tal edición, los Critics Choice Awards coincidieron con la premiación de los Bafta. Por lo que diferentes intérpretes se llevaron dos premios en la misma gala, tal fue el caso de Troy Kotsur, Ariana Debose y Will Smith, que también se mostraron gustosos con sus premios en sus respectivos perfiles en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: