Little Boots estrenó “Out”, otro sencillo rumbo a su primer disco autogestivo

Little Boots estrena "Out" (Foto: Movida Música)

A lo largo de la pandemia, la artista británica little Boots nos ha regalado diversas canciones en formato sencillo como “Crying on the Inside”, “Landline” y “Silver Balloons”, con una todavía obsesión por el Synth Pop que sabe hacer muy bien.

Pero ya es momento de renovarse, razón por la que la cantante de nombre Victoria Hesketh, lanzó el pasado 18 de febrero el tema Out a través de su propio sello On Repeat Records. Y por si necesitaban otro pretexto, se trata de la última canción antes de la salida de su próximo álbum.

Little Boots ha prometido un álbum de producción independiente y completamente autogestiva titulado Tomorrow’s Yesterdays, mismo que verá la luz el próximo 18 de marzo de 2022, y que tiene la misión de superar tres excelentes materiales.

Hablando de Out, se trata de una canción que ha descrito ella misma como “un paseo muy alegre, acompañado por ritmos adictivos que se apoderan de tus sentidos”.

“Está inspirada, en parte, en los sueños de salir durante el encierro y lo maravilloso que sería cuando pudiéramos volver. Pero también me hizo recordar lo emocionante que era salir cuando era una adolescente y pasear por mi ciudad natal de Blackpool”, reveló.

El cuarto álbum de estudio de Little Boots será el primero escrito y producido exclusivamente por la misma artista, luego de trabajar con grandes mentes maestras del Synth pop. La creación del disco fue impulsada en su totalidad por el apoyo de los fans a través de la plataforma Patreon.

Quién es Little Boots

Quizá recuerdes a la británica por su debut en el electro pop con Dead Disco, donde se encargaba de tocar el sintetizador, además de cantar, junto a las talentosas Lucy Catherwood y Marie France, guitarrista y bajista.

Pero su verdadera pasión no estaba precisamente en el indie pop, por lo que decidió trasladar sus letras, ideas y planes a una carrera solista en la que pudiera tener el control creativo sin adecuarse a los gustos de toda una banda.

Poco a poco se forjó su nombre -artístico, claro- en la industria del entretenimiento. Ya establecida como Little Boots lanzó varias canciones en formato sencillo y también un Ep, sólo para picar a sus fanáticos que ya esperaban su disco tal cual.

Fue hasta 2009 cuando le llegó el éxito de verdad con el tema New In Town, convirtiéndose rápidamente en uno de los más escuchados en el Reino Unido, antesala de lo que sería su primer disco, Hands, número 5 en el UK Albums Chart, y disco de oro en poco menos de un año.

Desde entonces la acompañó un muy característico sonido tirado al Electro pop, mismo que continuó en su máxima expresión para el segundo disco Nocturnes. Gracias a éste, emprendió su primera gira mundial, e incluso apareció en sus primeros programas de televisión.

Su más reciente disco se publicó en julio de 2015 con el nombre Working Girl. La crítica siguió en lo más top del momento, con hasta cuatro estrellas de cinco en diferentes medios de comunicación. Hasta se posicionó en el número 8 de mejores álbumes Independientes del Reino Unido, y en el número 10 de los mejores discos de música dance/electrónica de Billboard.

