Elizabeth Gutiérrez defendió a William Levy de ataques por su supuesta separación

Elizabeth Gutiérrez pidió que los ataques contra William Levy y sus hijos se detengan (Foto: Instagram @_elizabethgutierrez)

En medio de la polémica por la supuesta separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la actriz lanzó un comunicado en defensa del padre de sus hijos, pidiendo que se detengan los ataques hacia él y a sus hijos.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio acerca de lo que ha estado sucediendo dentro de su familia tras el extraño anuncio que William Levy lanzó, haciendo público que se divorciarían.

En texto que compartió la actriz, pide al público que se detengan las críticas a su familia, pues sólo ellos saben qué está sucediendo en su relación, así como también defendió al cubano y agradeció por cómo ha sido como padre.

Gutiérrez inició explicando que para sus hijos está siendo complicado afrontar esta situación, en la que la relación entre sus dos padres ha sido expuesta, pero principalmente porque los menores estarían siendo atacados debido a los señalamientos que el público ha hecho.

Elizabeth acompañó su mensaje con esta fotografía (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres”

Una foto de la familia completa acompaña a su comunicado; William, sus dos hijos y ella posan frente a un paisaje montañoso, sonrientes y unidos.

El mensaje continúa con palabras de Elizabeth en apoyo y defensa del actor. No aclaró si es verdad que se separaron, pues sólo agradeció su labor como padre y esposo, así como también le deseó lo mejor. Aclaró que para ella no es grato ver las críticas que se lanzaron contra él, pues lo considera “el hombre más importante”.

“Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... No hay culpable en esta situación!!! No me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco!!.. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante!! Él, que ve por nuestro bienestar... todos los días... deseo siempre lo mejor para él... amor... mucha salud, felicidad.. con o sin mí” , se lee.

William Levy anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez a través de Instagram para después eliminar la publicación (Foto: Instagram/@willevy @gutierrezelizabeth_)

Y es que, después de que el protagonista de Café con aroma de mujer compartió en sus instastories que él y su esposa habían decidido terminar su matrimonio, mismo anuncio que después eliminó, internautas recuperaron las veces en que surgieron rumores de que el actor supuestamente habría sido infiel.

Levy, por su parte, negó los señalamientos y dijo que no aceptaría hablar de su familia ni que los ofendieran con ese tipo de rumores.

El comunicado de Elizabeth termina asegurando que no expondrán más lo que está sucediendo en su matrimonio, pues esperan dejar de ser “un punto de ataque”. Asimismo, apuntó que su versión de los hechos se quedará siendo de ellos.

“No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque... solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado... nuestra verdad cómo pareja... y ahí se va quedar.. con nosotros!!”

Cientos de celebridades y seguidores de la estadounidense celebraron sus palabras y le enviaron mensajes de apoyo. Por su parte, William Levy no ha vuelto a dar declaraciones respecto a su divorcio ni a su familia.

SEGUIR LEYENDO: