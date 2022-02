Alejandra Guzmán y su nueva foto junto a Silvia Pinal en silla de ruedas

Silvia se encuentra al cuidado de sus hijos en su casa de la Ciudad de México (IG: laguzmanmx)

En medio de los preparativos de la gira de conciertos que emprenderá muy pronto al lado de Paulina Rubio, Alejandra Guzmán se encuentra en su casa familiar de México, donde permanece al cuidado de su madre, con quien ha convivido constantemente desde que comenzó la pandemia.

En los últimos meses y tras el internamiento médico que mantuvo a Silvia Pinal en tratamiento por una hipotensión, una infección en las vías urinarias y un consecuente contagio de coronavirus, la diva del cine mexicano ha permanecido tranquila en su casa, donde descansa y también se prepara para su próximo proyecto: una obra teatral donde encarnará a la abuelita del personaje infantil Caperucita.

En medio de este panorama, ha sido la Guzmán quien compartió una nueva fotografía que da cuenta de la cotidianidad de la familia, y de la buena relación madre e hija. La intérprete de Reina de corazones subió una imagen donde se le ve sonriente al lado de su mamá, quien aparece con un jersey rosa, pantalones azules y sentada en su silla de ruedas en la que parece ser la casa familiar del Pedregal de la famosa dinastía.

Con el breve texto ‘Mom #1′, la cantante dejó ver el gran cariño que la une con la legendaria matriarca de su familia, quien también ya se encuentra en pláticas para la producción de un trabajo documental que abordará su vida y trayectoria artística.

Madre e hija posaron sonrientes para la cámara, la imagen fue publicada en la cuenta de Alejandra (Foto: Instagram)

Recientemente la cantante de 54 años presentó junto a la chica dorada su anunciado tour Perrísimas, que comenzará en marzo en algunas ciudades del sur de Estados Unidos. Durante esa conferencia, la rockera expresó que se ha mantenido unida los últimos tiempos tanto a su madre, como a su padre, el veterano cantante Enrique Guzmán.

“He ido a ver a mi familia, he estado muy cerca de mi madre, estuvo enferma, entonces sí me da gusto poderle dar algo que ella me dio alguna vez y ese cariño y que tengas a alguien junto contigo cuando te sientes mal, siempre es bueno, aunque estuvo encerrada ahí en el hospital, en la navidad y en año nuevo, entonces fue muy feo, fue muy triste”, expresó.

La cantante expresó recientemente que el internet ha propiciado que las conquistas y las relaciones humanas se vean perjudicadas (Foto AP/Lynne Sladky)

En el mismo evento, Alejandra habló de sus relaciones amorosas, y aunque actualmente no tiene una pareja, sí reveló estar abierta al amor de nueva cuenta. Sin embargo, criticó que en estos tiempos donde el internet es parte de la vida diaria de millones de personas, según su percepción, ya no exista el romanticismo y la sensualidad que se vivió en épocas pasadas.

“A veces ya digo yo, bueno ¿qué no existe el amor?, ¿que no existe la coquetería?, porque ya todo es por Internet, no puede ser que ya no se cierre uno el ojo, que digas ‘hola’, ya todo así, ¿pues qué pasó?, ¿dónde está la coquetería?, ¿dónde está lo sensual?, yo creo que en alguna época donde no había Internet, éramos más sensualones, sabíamos cómo sacar el provecho a lo que tenemos”, aseguró.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán, hermano de la rockera, destacó recientemente que la familia buscará recuperar el emblemático teatro Silvia Pinal, antes nombrado Diego Rivera, sin embargo, esto no ha sido posible debido al retiro de los patrocinadores e inversores del recinto, además de la pandemia que azota al mundo desde hace dos años.

Luis Enrique Guzmán dio a conocer que se encuentra en proceso de rescatar el teatro Silvia Pinal (Foto: Instagram/ laguzmanmx)

“Mis hermanas, yo, mi mamá ahora podemos un poquito echar a andar o queremos echar a andar otra vez el teatro para dar un teatro de calidad, para poder traer obras de afuera así como poder poner obras de teatro de calidad, musicales, todo aquello que sí hubiera querido mi mamá”, comentó.

SEGUIR LEYENDO: