José Eduardo Derbez confesó tener un ataúd en su casa y querer “echar pasión” ahí

José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, hizo una polémica revelación que dejó a más de uno sorprendido, después de mencionar que en su casa tiene un ataúd de tamaño real y que lo ha utilizado para varias cosas.

Fue durante una entrevista en el canal de youtube Pinky Promise donde el conductor de Miembros al aire narró que desde pequeño siempre le han llamado las cosas “oscuras”, incluso, su hermano Vadhir Derbez, quien también se encontraba en el programa mencionó que le apodaban “darketo”.

“Siempre me han gustado esas cosas, de hecho como a los 15 años tuve mi epoca de pintarme las uñas de negro, pupilentes blancos, botas como de cadenas y también tenía como un altar como con cosas negras de la Santa Muerte”, contó José Eduardo y mencionó que había puesto eso porque le gustaba lo gótico, no por creyente.

Así, señaló que siempre quiso tener un ataúd y cuando empezó la pandemia por Covid-19 sintió que era momento de comprarlo.

“Se antoja de repente, ¿no? A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije: ‘¿qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel?’ es que mucha gente solo vela a su muertito y lo devuelve, porque lo rentó. Aquí hay gente muy enferma, no yo”, remarcó.

Por ello, José Eduardo decidió mandar a hacer su ataúd de acuerdo a sus medidas para que no le dieran uno usado. Ante esta situación, cuando se lo entregaron, el conductor incluso se puso a olerlo para percatarse de que fuera nuevo.

“La primer noche sí me dio mucho miedo, sí dije: ‘no manches’, no sabía si sacarlo (...) entonces en la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, contó.

Con el paso del tiempo, el joven de 29 relató que le agarró cariño a su adquisición y admitió que en un momento cuando estaba borracho incluso se quedó dormido adentro de su ataúd con todo y la tapa cerrada.

Pero uno de los momentos más controversiales fue cuando José Eduardo remarcó que ha tenido la fantasía de tener relaciones sexuales ahí dentro.

¿Sabes qué? he tenido ganas de echar pasión ahí adentro Entonces no se puede. Es imposible (...) yo te aseguro que en las funerarias los que cuidan a huev* han metido a la novia y han echado pasión ahí.

Debido al extraño momento, Vadhir no tardó en hacer bromas al respecto e invitó a su hermano para que mejor trabajara en una funeraria y ya después les contara su experiencia.

Además, José Eduardo contó que tiene unas réplicas de Chucky y su novia, en este sentido contó que sí ha dormido con el muñeco, pero no con Tiffany, porque “respeta su relación”.

Por su parte, Vadhir se sinceró y para equilibrar el momento incómodo decidió contar que una vez -cuando no tenía dinero- compró un coche con ayuda de su mamá y se fue a Acapulco con una novia.

“De regreso, se nos descompone en media carretera, llamamos a la grúa y en lo que llegaba... pues uno es adolescente, ya sabes, siente y nos fuimos para atrás (...) llegó un patrulla y sí nos tocó y nos dijo que no se podía que no se qué”, dijo con pena.

