Así fueron los duros inicios de Gabriel Soto en la actuación

El actor atravesó situaciones complicadas (Foto: Televisa)

Gabriel Soto tiene una carrera consolidada en el mundo de la actuación y el modelaje, sin embargo, para el artista esto no siempre fue una certeza, pues tuvo que atravesar duros momentos en su vida para lograr llegar hasta donde está ahora.

Fue durante una entrevista en el programa Montse & Joe, donde el actor contó que sus primeros trabajos en la industria no fueron de actor, sino de modelo. Además, recalcó que uno de los detonantes principales que lo catapultó a la fama fue un conflicto que tuvo con su padre.

“Yo estudiaba una carrera, empecé a estudiar mi carrera de economía... Y de repente tengo un distanciamiento con mi papá, digámoslo así, entonces mi papá me dice: ‘Ya vas a cumplir 18 años, hazle como puedas, lo único que voy a pagar es la escuela’, y dije ‘¿ahora qué hago?’”, contó para el programa.

El actor tiene una carrera consolidada (Fotos: Instagram/@gabrielsoto)

Soto ahondó en que, su novia de ese entonces tenía una hermana que estaba inmersa en el mundo de la moda, por lo que lo llevó a una agencia de modelaje y ahí empezó todo para él.

“Ahora sí que para pagarme la renta, pagarme la ropa y todo lo que no me pagaba mi papá porque te digo que tuvimos un distanciamiento, pues empecé a modelar y me empezó a ir muy bien”, dijo.

Asimismo, narró que entonces empezó a hacer campañas importantes, pasarelas y cuando menos se dio cuenta Lupita Jones lo eligió para irse al concurso de Mr. Mundo. Respecto a como fue su experiencia con la ex Miss Universo, Gabriel Soto contó que está muy agradecido con ella por la oportunidad que le dio.

“Es divina, la verdad a mí siempre me trató increíblemente bien y creyó en mí, y depositó su confianza para representar a mi país”, expresó.

Posteriormente, Soto contó que se integró a una banda musical en la cual duruó cinco años y estuvo de gira en lugares tanto fuera como dentro del país.

Gabriel Soto fue modelo (Foto: Instagram/@gabrielsoto)

“Después, cantábamos el tema de una novela que se llamaba Mi querida Isabel y curiosamente producida por la productora con la que estoy trabando ahorita, que es Angelli Nesma y acabé de actor”, dijo.

Señaló que en después de grabar la canción para dicha telenovela de 1996 empezó a recibir múltiples opiniones donde le sugerían que iniciara a preparase dentro de la actuación.

“La gente me decía: ‘¿Por qué no te metes al CEA (Centro de Eduación Artística de Televisa)?’. Hablé con Lupita Jones, que estaba muy cercano con ella y habló con el señor (Eugenio) Cobo y me meto a Televisa al CEA a estudiar actuación y en ese momento decido dejar mi carrera de economía porque ya no podía con las dos, me quedé en sexto semestre”, contó.

Respecto a la relación con su papá, Soto mencionó que después de todos los cambios en su vida, pasaron varios años hasta que se volvió reconciliar con su papá.

“Como dos años pasaron... Desde niño siempre me exigió muchísimo tanto a nivel académico... Siempre me exigía mucho y hoy en día lo agradezco [...] Creo que una de las cosas más difíciles que puede tener el ser humano y que te puede llevar al éxito es la autodisciplina, es una palabra clave”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: