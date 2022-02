Tacharon de transfóbico a Ernesto D’Alessio por declaraciones sobre cirugías de reasignación sexual

El cantante y actor aseguró que el Estado no debe hacerse cargo de las operaciones de reasignación de sexo (Foto: Instagram/@ernestodalessio)

Usuarios de redes sociales tacharon de transfóbico al actor y cantante Ernesto D’Alessio por haber realizado duras criticar entorno a las intervenciones quirúrgicas para cambiar de sexo.

Durante su participación en el programa De Primera Mano, el hijo de la reconocida cantante Lupita D’Alessio comparó la reasignación sexual con una liposucción.

“Voy a poner un ejemplo: imagínate que yo me quiero operar de cualquier cosa, es un deseo mío y tengo el derecho de hacerlo, eso no lo discuto; las personas tienen derecho a autopercibirse como ellos quieran. Pero utilizar dinero del Estado para que te operes... Sería lo mismo que si una mujer o un hombre se quieren hacer una liposucción y que se las pague el Estado, a eso es a lo que yo me opongo”, dijo Ernesto D’Alessio.

Las declaraciones de D’Alessio se dieron luego de que se le recordó la polémica que causó a inicios de año por un mensaje en donde criticó una publicación en redes sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la cual celebraban la primera cirugía de reasignación sexual.

El hijo de Lupita D'Alessio reaccionó ante la primera operación de reasignación sexual realizada por el ISSSTE (Foto: Twitter/@Ernestodalessio)

“O sea, los problemas de la humanidad son sexuales, no es la pobreza, no son económicos, el hambre, la desnutrición, la inseguridad, la educación, NO. El problema es que no podemos tener sexo en la plaza pública, el problema es que no podemos operarnos gratis a través del Estado”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

Ante ello, una gran cantidad de cibernautas reaccionaron a su mensaje: “¡Qué feo mostrar ignorancia desde un lugar de privilegio!”, “una persona trans tiene una esperanza de vida de 35 años”, “que triste que una persona que vive con ching*s de privilegios se anden quejando de cómo se le da algún apoyo a una persona que sí lo necesita”, son sólo algunas criticas que recibió el cantante.

El ex diputado por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó el motivo de sus post: “Yo no me opongo a que la gente viva su vida libremente, a lo que me opongo es que nos quieran imponer a todos... la verdadera diversidad creo que debe ser el respeto, la empatía, y no la imposición de la igualdad para todos, a eso es a lo que me opongo”.

Asimismo, detalló que no está de acuerdo en que este tipo de procedimientos quirúrgicos sean pagados con recursos del Estado.

Usuarios de redes sociales se lanzaron contra los comentarios del actor (Imagen: Jovani Pérez/Infobae)

“Yo no digo: ‘no se operen’, digo: ‘sí opérense, pero páguenlo con su dinero’, que no se pague su deseo con dinero de la gente. Yo no estoy en contra de los homosexuales, tengo muchos amigos”, aseguró.

Cabe mencionar que durante los últimas semanas, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri, ha estado en el blanco de la comunidad LGBT+ debido a fomentar la transfobia.

Por su parte, la morenista Salma Luévano Luna se caracterizó como el panista durante una sesión en la Cámara de Diputados.

Luévano indicó que los constantes ataques del excandidato presidencial propician el odio hacia la diversidad sexual, por lo que resaltó que como representante popular no ha tenido “reparo ni vergüenza” en propagar mensajes de odio en contra de la población trans.

La morenista Salma Luevano constantemente ha manifestado su inconformidad por las declaraciones de Gabriel Quadri (Fotos: Twitter@JerOnymus // FB/Gabriel Quadri)

“Continúa emitiendo mensajes ridículos clasificándonos como un movimiento ‘transracista’ sin darse cuenta que es él quien personifica al fascismo ultra conservador al descalificar y minimizar a un sector de la población históricamente invisibilizado, como somos nosotras las mujeres y los hombres trans”, señaló la diputada.

Asimismo, resaltó que los comentarios del panista ya son considerados como un delito tipificado como discriminación en varios estados del país.

