La conmovedora petición que Ale Capetillo hizo a su hermano

La influencer hizo una sesión de preguntas y respuestas (Foto: Instagram/@alecapetilloga)

Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, es muy querida por sus seguidores en redes sociales. Además, después de que la joven decidió dar un giro total a su vida e irse a vivir a España, ha compartido su cotidianidad y eso la ha acercado más a su público.

En esta ocasión, Ale realizó desde sus historias de Instagram una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, con la finalidad de que entablar un diálogo más cercano con ellos y escribió: “Cuéntamelo o qué deseas saber”.

Así, compartió un mensaje que recibió el cual decía: “que ya te visite tu hermano” y colocó una foto en donde se encuentra ella con Eduardo Capetillo disfrutando un momento en una fiesta.

En la imagen se puede observar a la hija de Biby Gaitán acomodándole el moño del traje a su familiar, mientras ambos sonríen bajo las luces de colores. En este sentido, la influencer también añadió un mensaje para su hermano y lo etiquetó.

“@eduardocapetillog Ven a mí POR FAVOR”, escribió.

Por su parte, Eduardo Capetillo le respondió a su hermana desde su cuenta de Instagram y, tras repostear la publicación de ella, comentó: “Siiii, te adoro, Al”.

Capetillo y su hermano tuvieron un tierno momento (Foto: IG @alecapetilloga)

Durante las preguntas que los seguidores le hicieron a Ale Capetillo también surgió la duda de como le hace la joven para estar de buen humor todos los días.

Respecto a esto, Capetillo señaló que no siempre era así y pidió una disculpa por la enredada explicación que dio sobre dicho tema:

“No, nunca estoy de buenas, sí trato de estar de buenas todos los días, pero no estoy de buenas todos los días. Nada más que trato de reírme, no es que trate, es que solo soy muy simple y me río de todo, pero no significa que esté de buenas todos los días”.

La influencer de 22 años de edad, es fruto de uno de los matrimonios más queridos y consolidados del medio del espectáculo, pues junto a Eduardo Jr., Ana Paula, Daniel y Manuel, integran la familia Capetillo Gaytán. A pesar de ser considerada una familia muy unida, a inicios del año la joven sorprendió a sus padres, hermanos y seguidores con la noticia de que se mudaría al viejo continente.

La influencer de 22 años le mandó un mensaje a su hermano (Foto: Instagram @alecapetilloga)

La joven ha señalado que se mudó a España debido a una interesante oferta de trabajo de una empresa, la cual aceptó y comenzó a trabajar a inicios del 2021. Sin embargo, también ha contado que fue una decisión muy complicada que le generó mucho miedo ante lo que podía suceder, pues no sólo dejó la universidad, sino que cambió de país.

Gracias al apoyo de una de sus amigas, la influencer mandó múltiples hojas de vida para postularse a distintos trabajos, uno de los cuales le ofreció hacerle una entrevista en el mes de diciembre de 2020 y, a pesar de que ella pensó que se tendría que mudar en el mes de agosto, su nuevo trabajo la requirió para enero, por lo que guardó sus cosas, tomó sus maletas y se fue.

“Por primera vez sentí que fue una decisión muy importante en mi vida que tomé yo sin depender de alguien más, sin depender de que mi hermana quisiera hacerlo, sin que mis papás quisieran que lo hiciera, sin depender de nada más que de mí. Por eso siento que desde que tomé la decisión me comencé a despedir no sólo de mi familia, sino de la Ale de antes”, comentó desde su canal de YouTube hace un año.

