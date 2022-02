Christian Nodal causó polémica por sus nuevos tatuajes en el rostro

Christian Nodal (Foto: Instagram / @nodal)

El reconocido intérprete, Christian Nodal, sorprendió a sus casi 8 millones de seguidores durante la primera semana de febrero, debido a que a través de sus redes sociales se viralizaron los dos nuevos tatuajes que se hizo en el rostro.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el intérprete de Dime cómo quieres compartió sus dos nuevas impresiones en la piel; el primero es una rosa acostada horizontalmente debajo de su ojo derecho, mientras que la segunda está en su otro ojo y podría ser una rama o una frase, pues no se logró distinguir perfectamente debido a que Nodal decidió usar un filtro en la foto que subió.

En distintas ocasiones, el intérprete del regional mexicano ha dejado en claro que es un fiel seguidor de los tatuajes. Esta no es la primera vez que el intérprete comparte en redes sociales sus más de 10 tatuajes, entre los que resaltan una cruz, unas espuelas, una herradura, la palabra “forajido”, un tache, una bolsa de dinero y una rosa.

Nodal Presume sus nuevos tatuajes en el rostro Foto: @nodal/ Instagram

Mientras que los relacionados con su prometida son las palabras “Utopia”, situada en su frente; “BELI”, cerca de la oreja y la mirada de la española que está capturada en su pecho.

El significado de los tatuajes que se ha hecho el oriundo de Caborca, Sonora, dice mucho sobre la relación mantiene con su actual pareja. En más de dos ocasiones se ha propuesto plasmar algunos mensajes en su cuerpo dedicados a la también intérprete.

La primera vez que Christian Nodal se realizó un tatuaje en honor a la cantante de Amor a primera vista fue poco después de que confirmó su relación de manera pública en agosto del 2020.

(Foto:Instagram/@belindapop)

Según algunos de sus fans, el primer tatuaje que el mexicano se hizo en honor a su prometida fue “BELI” en color negro y está ubicado a lado de su oreja. En ese entonces, la actriz también lo compartió en Instagram y fue acusada de “marcar a todos sus novios” con tatuajes.

Y es que en ese momento hubo una gran cantidad de críticas hacia la pareja ya que, en meses previos, Lupillo Rivera no solo presumía una aparente relación con la cantante pop, sino que también se tatuó su rostro en el brazo.

Tras pasar la polémica, y algunos meses después, Christian Nodal decidió aventurarse a algo mucho más grande, extenso y muy vistoso; el cantante se tatuó los ojos de la intérprete de Luz Sin Gravedad, No Me Vuelvo A Enamorar y En La Obscuridad en su pecho.

(Foto:Instagram/@belindapop)

Ya con una relación más estable, a finales del 2021 Nodal acudió a que le hicieran otra marca en la piel en honor a su novia, decidió ponerse el nombre del segundo álbum de estudio de la cantante pop, Utopía, en color rojo y con un corazón abajo ubicado en una parte de su frente.

En junio de 2021, el cantante mexicano habló sobre la polémica generada por sus tatuajes. Fue durante una conferencia de prensa donde el cantautor de 23 años decidió compartir el sentimiento que causan los tatuajes en él: “A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz”, declaró.

En esa ocasión, el artista compartió que estaba a punto de hacerse una impresión en su cuerpo en honor al lugar donde creció: “Me tatué la iglesia de donde soy, de Pueblo Viejo”, dijo el cantante de 22 años.

