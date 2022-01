Mariana Garza recordó la pérdida de su bebé: “El dolor más fuerte que he sentido”

Mariana reveló que perdió a un bebé a los tres meses de embarazo (Foto: Cuartoscuro)

Mariana Garza confesó que el haber perdido a un bebé ha sido una de los momentos más difíciles de su vida, por ser uno de los dolores más intensos que ha sentido, tanto emocionalmente como de forma física.

La cantante de Timbiriche, abierta con los medios acerca de las tragedias que ha vivido desde su privacidad, en esta ocasión reveló que hace unos años sufrió un aborto a los meses de estar embarazada. Este suceso fue tan fuerte emocional y físicamente que la dejó marcada de por vida, pues fue una experiencia muy extraña para ella tener que sufrir lo mismo que cuando nacieron sus hijas, pero sin dar a luz a un bebé.

En conferencia de prensa para la puesta en escena El charco inútil, Mariana Garza recordó cómo fue para ella afrontar la pérdida de su bebé, el cual tenía sólo tres meses en su vientre.

Pese a que no dio detalles acerca de su tragedia, sí profundizó en los sentimientos que experimento al sufrir un aborto después de haber tenido a sus dos hijas, Shamadi y María.

Garza compartió que le emociona mucho participar en esta nueva puesta en escena, la cual ha sido ganadora de varios premios fuera de México (Foto: Instagram/@garza_alardin_mariana)

“Físicamente, es el dolor más fuerte que he sentido en la vida, o sea, una contracción de expulsar un bebé... cuando le dicen producto yo siento muy raro, pero sí, era a las 12 semanas, entonces sí era afortunadamente muy pequeño. Fue muy complicado, el dolor muy fuerte, la sensación... Después de tener contracciones y dar a luz a dos niñas; tener contracciones para tener a un ser que no está vivo... sé lo que es”, reveló la también actriz, captada pro Sale el Sol.

Garza recordó estos difíciles momentos ya que en El charco inútil, obra que protagonizará a partir del próximo 27 de enero, tendrá que revivir el dolor que sufrió con la pérdida de su hijo.

Agregó que el teatro para ella ha sido parte fundamental para poder afrontar experiencias como esta, pues no ha buscado ayuda profesional porque piensa que con sus personajes puede salir adelante.

“En lugar de pagar terapeutas he hecho personajes y siempre me ha sucedido que en el momento exacto a mi vida llega la historia y el personaje que yo necesito para poder lidiar con lo que me está pasando, y es muy impresionante (...) Cada uno de los personajes que he hecho tiene una resonancia enorme conmigo”, aseveró.

Mariana tuvo que continuar la puesta en escena "Pequeñas grandes cosas" pese a la muerte de su tío Jaime Garza (Foto: Instagram/@pequenascosasmx)

Mariana recordó que han sido diferentes telenovelas y obras de teatro las que la han ayudado a anteponerse a las situaciones que ha tenido que vivir, ya sea una infidelidad o una pelea con su mamá. En concreto, mencionó la puesta en escena Pequeñas grandes cosas, en la cual participó cuando ocurrió la muerte de su tío Jaime Garza el pasado 14 de mayo.

“El personaje decía: ‘¡Todos nos vamos a morir! Así que ponte las pilas’, y cuando yo lo dije viniendo de Gayosso, de que se acaba de morir Jaime, es algo que no planeas”, dijo la cantante.

El charco inútil tendrá en su elenco a Mariana Garza como Irene, Alberto Estrella como Óscar y David Hevia como Hierofante. En esta obra la cantante de Timbiriche tendrá que interpretar a una mujer que ha perdido a su hijo, por lo que decide comenzar a imaginarse una vida junto a él.

La puesta en escena se presentará del 27 de enero al 20 de marzo en el Teatro Helénico con funciones de jueves y viernes a las 20 horas, mientras que los sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas.

