Bárbara Mori dedicó romántica felicitación de cumpleaños en honor a Fernando Rovzar

Bárbara Mori y Fernando Rovzar son pareja desde 2018 (Foto: Instagram/@delamori)

Bárbara Mori dejó ver su lado más romántico al escribir una felicitación irrepetible a su actual pareja, Fernando Rovzar. La actriz de telenovelas no solo conmovió al festejado, sino que varios famosos aplaudieron sus tiernas palabras.

Mediante su cuenta de Instagram, Mori compartió para sus más de dos millones de seguidores su gratitud de festejar a Fernando Rovzar. “No existen palabras para expresar lo que siento por ti”, inició su mensaje. La actualización en dicha red social consistió en una serie de fotografías de su novio en blanco y negro.

“Estoy muy agradecida por tener el privilegio de compartir esta vida contigo. Feliz cumpleaños, amor mío”, redactó Bárbara Mori. La publicación ya superó los 14 mil likes.

La felicitación que realizó Bárbara hacia su novio (Foto: Instagram/@delamori)

Algunas celebridades del medio aprovecharon las postales de Bárbara Mori para expresar sus buenos deseos al realizador. Fabiola Campomanes, Miguel Rodarte y Lorena Meritano se hicieron presentes con unos emojis. “Feliz cumpleaños Fernando Rovzar. Que sea un año de puras cosas ching*nas para ti”, agregó Luis Ernesto Franco.

Además de la publicación, Bárbara utilizó el formato stories para celebrar aún más a su pareja. Con el mismo texto, la histrión compartió una fotografía junto a Fernando Rovzar. Los novios posaron fuera de un local, mientras se veían románticamente. La historia de Instagram fue reposteada por el productor Rovzar, quien añadió un amoroso mensaje en inglés. “Soulmate forever”, expresó el cumpleañero.

"Almas gemelas por siempre", redactó el directo (Foto: Instagram/@delamori)

Entre otras celebridades que festejaron un año más de vida de Fernando Rovzar estuvo Mauricio Barrientos, mejor conocido por su personaje cómico El Diablito. “Happy, happy birthday”, redactó el actor en Mentada de padre. El productor, guionista y director respondió: “Chiquilini de mi corazón”.

A diferencia de su novia, la labor de Fernando Rovzar en la industria del entretenimiento sucede detrás de cámaras. El citadino, ahora con 42 años de edad, ha resaltado por su desempeño como director y productor. Sus máximas obras hasta la actualidad son la serie Monarca, de Netflix, Mentada de padre y Sr. Ávila, en las mencionadas producciones fue director.

La felicitación que hizo Fernando Rovzar (Foto: Instagram/@elrovzar)

La relación entre Bárbara y Fernando se formalizó en 2018, pero la pareja optó por tener un perfil bajo, lejos de los reflectores y los rumores. Pese a ello, la actriz originaria de Uruguay, nacionalizada mexicana, aprovecha sus redes sociales para dedicarle mensajes a su novio. “No hay día en que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida”, dijo en alguna ocasión, totalmente enamorada.

También el realizador de series ha demostrado su cariño hacia su pareja. Igualmente vía su cuenta de Instagram, Rovzar ha hecho de Bárbara Mori su musa para exponer su talento en la cámara. Incluso le dedicó la canción Green Eyes, de Coldplay, calificada como una de las pistas más románticas de la agrupación. “Always forever now. Feliz cumpleaños, amor mío”, escribió Rovzar el 2 de febrero del año pasado, es decir, en el festejo de la actriz.

La pareja derrocha amor desde hace poco menos de cuatro años (Foto: Instagram/@delamori)

A finales del 2021, Bárbara Mori estrenó su regreso a la pantalla grande con la cinta Tú eres mi problema, del director Álvaro Curiel. Se trató de una comedia romántica directamente estrenada directamente en streaming. La cinta destacó al grabarse en las playas de Baja California Sur en medio de la pandemia por COVID-19. Por este hecho, la película tuvo que ser ensayada vía Zoom hasta que la situación permitió realizar los viajes de grabación.

Por otro lado, la actriz defendió a Sergio Mayer Mori, el hijo que tuvo junto al exdiputado Sergio Mayer. La polémica se desató cuando el joven actor confesó que odiaba las canciones de su próximo proyecto, el reboot de Rebelde para Netflix. “Sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD, sí tengo que cantar por contrato, pero odio RBD. No me gustan las canciones”, declaró en un live de Instagram.

