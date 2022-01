Talina Fernández vendió todas sus joyas para sobrevivir a crisis económica

Talina Fernández confesó que tuvo que vender todas sus joyas tras haber salido de Televisa y quedar en crisis (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

Talina Fernández confesó que pasó por una muy difícil situación económica hace más de un año, la cual la orilló a vender todas sus joyas. Actualmente no tiene alhajas para colocarse, pero se considera muy feliz al tener un nuevo trabajo y sentirse tranquila en el plano emocional.

A mediados de 2020 se dio a conocer que Talina Fernández daba fin a su programa de radio y, pocos meses después, comenzó el rumor de que estaba atravesando una muy dura crisis económica, la cual habría llegado junto con la pandemia de COVID-19. Ella lo confirmó en entrevista con Sale el Sol; sin embargo, también se dijo que estaba vendiendo prendas para salir adelante, algo de lo que no habló.

No obstante, ese mismo año se unió al matutino de Imagen Televisión, donde ahora es una de las conductoras y tiene su propia sección en la que comparte anécdotas de su vida privada y trayectoria como conductora.

"La Dama del Buen Decir" se integró a las filas de Imagen Entretenimiento en 2020 (Foto: Instagram/@saleelsoltv)

Ahora, después de más de un año de haber tenido que enfrentar esta situación, confesó que los rumores fueron ciertos y que tuvo que vender todas sus joyas.

“Sí, llegó un momento en el que tuve que vender mis alhajas. Salí de Televisa, no me dieron, ¿cómo se llama eso cuando te pagan la salida? Pues aquí no me tocó. Entonces, he pasado momentos muy difíciles. No tener dinero y necesitar trabajo no es ninguna vergüenza, nada más hay que seguirlo buscando y ya llegará”, confesó en De Primera Mano.

Agregó que recibió mucha ayuda en su momento y está muy agradecida por haber obtenido un trabajo que le permitiera solventar sus gastos. Ahora, aunque extraña sus alhajas, ha decidido ya no hacerse de más.

“Extraño mis anillitos, mis aretitos y todo, pero para lo que me queda de vida ni modo que ande yo ahorita en la comida aquí en mi casa toda alhajada, nombre, vale maíz”

Pese a los malos momentos en años pasados, la conductora considera que hoy es feliz y tiene estabilidad económica (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

Acerca de su salud, aseguró que los tumores que están en su cerebro no le han causado mayores complicaciones en su día a día, pero sí tiene síntomas. Principalmente, son mareos los que han molestado, pero con el hecho de que agarrarse de algún mueble o persona ha podido afrontarlos.

Por otra parte, el pasado 18 de enero confesó en Sale el Sol que a sus 77 años volvió a darle una oportunidad al amor y quiso compartirlo con el público ya que espera que otras personas también vuelvan a creer en el romance. Aseguró que ahora es más feliz que nunca, pues tiene estabilidad económica y una persona a su lado que la apoya incondicionalmente.

La dama del buen decir recordó que fue el 31 de diciembre de 2021 cuando conoció a una joven que le hizo saber que su tío estaba enamorado de ella. Talina decidió invitarlos a tomar un café y el pasado 3 de enero se conocieron.

Fernández confesó que comenzó el año con nuevo novio a sus 77 años (Foto: @talinafernandezoficial/Instagram)

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… (le respondí) ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes”, reveló Fernández.

A los pocos días ya estaba viajando hacia Acapulco y no querían regresar a la ciudad después de esos días juntos.

Ahora disfrutan de pijamadas, sus familiares han aceptado muy bien la relación y ella no tiene más expectativas que disfrutar del momento.

