Alicia Villarreal dio positivo a COVID-19; presentó síntomas leves

Alicia Villarreal pasó a ser otra de las artistas que resultó contagiada de COVID-19, sin embargo, la cantante de regional mexicano se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Fue a través de las historias de Instagram de su hija, Melenie Carmona, donde se dio a conocer la situación. La joven realizó una dinámica de preguntas y uno de sus seguidores le comentó que se había enterado que Alicia estaba enferma porque pospuso un evento en McAllen, Texas.

Ante esto, la familiar de la artista se mostró tranquila y habló un poco respecto al estado de salud de su mamá.

“Sí, dio positivo, de hecho es la primera vez que le da Covid, pero está bien, nada más tiene una tos seca y obviamente ya tiene varios días aislada”, dijo.

Asimismo, Melenie añadió que ella también se realizó una prueba para saber si tenía el virus, no obstante, salió negativa y próximamente se hará otra para confirmar su diagnóstico.

Apenas en octubre de 2021, Melenie le hizo una broma pesada a su mamá, pues le mostró una caja de prueba de embarazo, lo que dejó atónita a Villarreal.

LA cantante se encuentra estable (Foto: IG @lavillarrealmx)

En esa ocasión la influencer también le pidió a sus seguidores que le mandaran preguntas para que ella las contestara. Ante esto, uno de sus fans le pidió que mostrara una broma que le haya jugado a su madre.

La grabación muestra a ambas en una farmacia, Alicia se encontraba pagando sus compras pero la hija se le acerca para pedirle que pague una última cosa, lo que muestra a la cámara una prueba de embarazo.

Melenie Carmona defendió a su mamá

Luego de confesar que fue víctima de una agresión sexual cuando aún era adolescente, Melanie Carmona reafirmó en 2021 que siempre recibió el apoyo de sus padres y aceptó que decidió mantener oculto el ataque para no perjudicar a su abuela.

Melenie resaltó que siempre contó con el apoyo y la comprensión de su madre Alicia Villarreal y su padrastro Cruz Martínez, aunque aceptó no hacer pública la agresión de la que fue víctima para no dañar a su abuela.

Melenie Carmona con Alicia Villarreal (Foto: Instagram)

“Jamás sentí que no me creyeran ni que dudaran de mí. Intentamos mantener todo lo más normal posible porque mi abuela está enferma, lo hicimos por ella y nada más por ella y yo estuve de acuerdo con eso”, escribió en lInstagram sobre lo que vivió.

A través de este medio aclaró que siempre contó con el respaldo de su mamá y padrastro, por lo que las críticas ahora la tienen sin cuidado.

“No conté lo que mis papás hicieron porque está de más”, dijo al inicio de la defensa de los cantantes.

“No necesito que digan que mis papás no estuvieron para mí ni que mi mamá no sé qué cosa, ella estuvo para mí siempre. Me tocaron los mejores papás del mundo”, especificó.

Además evidenció su razón para hacer pública su denuncia: “Yo decidí hablar del tema hoy porque yo quería hablarlo y ellos me apoyaron”.

Arturo Carmona, padre de Melenie, informó que emprenderá acciones legales contra la persona que agredió sexualmente a la hija que tuvo con la cantante Alicia Villarreal.

