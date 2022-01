Sergio Mayer sufre padecimiento en los pulmones: “Cuando toso me duelen”

Mayer padece de tos crónica (Foto: Cuartoscuro)

Sergio Mayer detalló su estado actual de salud. El exmiembro de Garibaldi informó que recibió un tratamiento especial para contrarrestar su tos crónica. El también político mencionó que sus pulmones han estado afectados debido a esta enfermedad.

“Ya empecé a tomar unas medicinas especiales porque ya mi tos es crónica. Ya cuando toso me duelen los pulmones”, compartió para los micrófonos del matutino Hoy.

Mayer explicó que su tos le afecta varias partes de su cuerpo. Según el exdiputado, este padecimiento le causa dolor en el pecho y garganta. No obstante, Sergio se encargó de puntualizar que su estado afectado de salud no tiene nada que ver con COVID-19.

Sergio Mayer detalló el estado de sus pulmones

El martirio del cantante se hace visible cuando tiene un ataque. “Se me complicó muchísimo, te dan ataques de tos, de asma, de que no puedes respirar”, dijo. Sobre el tratamiento que toma, compartió que se tratan de una especie de shots, los cuales debe inhalar en el momento de la privación.

“Hay veces que empiezo a toser y ya no puedo respirar, se te cierran los bronquios. No pasa el aire, ni para adentro, ni para afuera. Me preocupé mucho”, finalizó su entrevista en Hoy.

Hasta la actualidad, Sergio Mayer no ha contraído ninguna variante de COVID-19. Pese a ello, su integridad sí ha estado en peligro. Trascendió la ocasión en la que fue contagiado por un inusual virus que le costó un porcentaje importante de la audición de su oído izquierdo.

El exintegrante de Garibaldi incursionó en la política con el partido Morena (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Mayer estuvo hospitalizado por algunos días, cuando se le detectó este extraño padecimiento. “Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil”, rescató.

En dicha ocasión, Sergio Mayer informó que el virus le dañó su oído, la garganta, estómago, hasta los riñones. El cantante dijo explícitamente que no era coronavirus, pero su salud fue muy afectada, principalmente su audición. “Me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído por horas y hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, comentó.

Debido a lo inusual de la enfermedad, se levantaron las sospechas. Vicky López, la publirrelacionista de Sergio Mayer, no descartó que se haya tratado de un envenenamiento. “Es una intoxicación muy fuerte y se sospecha envenenamiento. ahora está siendo trasladado a otro hospital para seguir su tratamiento”, contó. De igual, la colaboradora de Mayer confirmó que perdió el 90% de la capacidad de su oído izquierdo.

Sergio Mayer perdió el 90% de su capacidad auditiva (Foto: Cámara de Diputados)

“Él no va meter denuncia ni nada porque no sabe ni dónde, ni cómo, si pudo ser un alimento, si pudo ser a propósito, entonces desconoce y como no puede meter una denuncia, porque no está seguro ni cómo, él va siempre a restaurantes, desconoce cómo fue”, declaró Vicky López para Infobae.

Por otro lado, su esposa Issabela Camil agregó que tras volver a su hogar, Sergio empezó a notar mejorías en su oído. Sin embargo, destacó, sigue oyendo muy bajo, por lo que aún requiere prestar más atención a los sonidos.

Durante su hospitalización, Sergio Mayer tuvo que cancelar su participación en el matutino Hoy, donde iba a actualizar el proceso legal que lleva contra la familia del actor Héctor Parra. “Es una persona muy puntual, es alguien que estaría aquí desde primera hora. Esperemos que esté bien”, habló Arath de la Torre.

El exdiputado de Morena enfrenta un juicio por presunto tráfico de influencia en el caso de Héctor Parra, acusado por supuestamente haber violentado sexualmente a su hija, Alexa. Desde el 1 de septiembre, el histrión está internado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

SEGUIR LEYENDO: