Critican a Raúl Araiza por salir de vacaciones a Acapulco tras su contagio de COVID-19

El conductor de "Hoy" fue captado en las playas de Acapulco (Foto: Instagram)

Las redes sociales tundieron a Raúl Araiza, quien se encuentra en Acapulco pese a haber dado positivo a COVID-19 recientemente. El conductor de Hoy está de vacaciones en la costa guerrerense junto a Leonardo García, hijo de Andrés García.

Fue el también actor, Leonardo García, quien compartió su estancia en la playa junto al Negro Araiza. El presentador de televisión no portó en ningún momento un cubrebocas, ni alguna otra medida de sanidad, incluso bromeó por ser positivo a coronavirus. “Matando al COVID, pues ¿qué hacemos?”

El audiovisual fue publicado en la cuenta de Leonardo García en Instagram. Además de colocarlo en el formato de stories, García tenía el video en su cuenta como una actualización más. El video no tardó en viralizarse y provocar los comentarios de los cibernautas. Actualmente, Leonardo García borró el video para evitar desatar más polémica.

El conductor de "Hoy" viajó a Acapulco junto a Leonardo García, pese a dar positivo a coronavirus recientemente (Video: Instagram/ @leonardogarciaof)

Los usuarios de Instagram le reclamaron a Raúl Araiza de ser la razón por la cual la pandemia sigue en apogeo. También, enfurecidos puntualizaron que se lo tomó muy a la ligera, sin tomar ninguna consideración hacia las personas de su alrededor.

Hasta el cierre de esta información, Raúl Negro Araiza no ha emitido ninguna postura con respecto a su polémico video en Acapulco. Su último audiovisual publicado fue en Instagram, donde filmó el momento exacto en que se realizó una prueba PCR.

“¡Uy! Esa sí me salió con una tac** del Baby’O del ‘86″, recalcó el conductor de Hoy después de que la doctora introdujera un isótopo al interior de su nariz. El diagnóstico clínico concluyó que tenía COVID-19. El presentador también compartió los resultados de su prueba de antígenos. Debido a la coloración en ambos parámetros, se leyó como positivo.

Raúl Araiza expresó la incomodidad que sintió durante su prueba PCR (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Hace un par de días, Raúl Araiza hizo público que estaba contagiado con coronavirus. La celebridad del matutino contó su experiencia en una videollamada y, desde entonces, no ha vuelto al programa.

“Yo tuve escalofríos y dije: ‘bueno, pues hace frío y decidí echar relajo otros días con ustedes’, pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme una prueba de COVID”, relató.

Agregó que primero se realizó una de sangre, también conocidas como pruebas rápidas, pero que los resultados no le convencieron, pues estaban algo borrosos. Al realizarse una de PCR, cuyas conclusiones son más confiables, aceptó tener COVID-19.

Los resultados que compartió el "Negro" Araiza (Foto: Instagram/@negroaraiza)

Al ser notificado que era positivo, decidió hacer un llamado hacia sus fanáticos para que no dejaran pasar la oportunidad de vacunarse. “Estar vacunado y que te dé a no estar vacunado te puede costar la vida. Nunca sentí nada, que te dé esto no es un delito, pero al saber que eres positivo sí debes ser responsable y avisar a las personas con quienes tuviste contacto”, señaló en aquel entonces.

Pese a que sus declaraciones ahora contrastan con sus vacaciones en Acapulco, Raúl Araiza no es el único conductor que resultó positivo a COVID-19. Recientemente, Paul Stanley viajó a Europa para comprometerse. Al volver a México, se le notificó que su futura esposa era portadora del virus.

La pareja de Paco Stanley salió positiva a COVID-19 (Foto: Instagram/@joelybernat)

“Yo y Joely tenemos las tres vacunas y también nos pusimos la de la influenza, porque íbamos ahí para el viaje del anillo, bueno, yo fui prevenido, y pues nada, salió positiva”, remarcó el hijo de Paco Stanley.

A la ola de contagios en Hoy se sumó Arath de la Torre, también conductor del matutino. Al enterarse, el actor decidió aislarse y no asistir al foro hasta dar negativo. “Yo me hice la prueba ayer saliendo del programa y también salió positiva ya en la noche. Tengo que estar aquí en cuarentena un tiempo, esperando tres días, más o menos, para ver si hay algún tipo de contagio”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: