Juan José Origel: qué dijo “Pepillo” tras perder demanda por daño moral con Flor Rubio

"Pepillo" relató cómo sucedieron los hechos que le provocaron una demanda (Foto: Especial)

Recientemente, Flor Rubio compartió que la resolutiva sobre la demanda contra Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, fue a su favor. La periodista hizo el reclamo legal hace ya cinco años debido a daño moral por unas infortunadas declaraciones de Origel, donde se le violentaba en razón de género.

El presentador de televisión reaccionó a la noticia en su canal de YouTube. En el audiovisual destacó que le había ofrecido una disculpa a Flor Rubio hace años, además dio su propia versión de los hechos, donde argumentó que un empleado de la conductora de Venga la Alegría fue el que provocó que hablará de más.

“Saliendo del baño me interfiere un empleado de la señora Flor Rubio. No quiero alegar todo lo que me dijo para sacarme, lo que me tuvo que sacar. Sí, a lo mejor yo tenía algo ahí, metido, y con las copitas lo solté”, contó Pepillo.

Tras perder la denuncia, el exconductor de "Hoy" explicó lo que sucedió (Video: YouTube/ Juan José Origel)

En cuanto notó que la situación se le salió de las manos, contactó a Flor Rubio para pedirle una disculpa. Según Juan José Origel, no solo lo hizo de manera personal, sino también aprovechó los micrófonos y audiencia de los programas en que participó para dispensarse con la periodista de egresada de la UNAM. “Ya van como 20 veces que le digo que me disculpe”, reconoció.

En ningún momento negó haber hecho declaraciones en contra de su excompañera de trabajo. Sin embargo, sí puso en tela de juicio el cómo sucedieron los hechos. “Dice que yo hablé delante de todos los medios de comunicación, pero no señor”, agregó.

En el relato del presentador de televisión, ambos se encontraban en un evento organizado por Silvia Pinal. En un momento de la noche, la prensa se retiró por ordenes de los organizadores. El entonces gobernador de Acapulco, localidad donde fue la fiesta, ofreció una reunión muy reducida, donde los medios no tenían cabida.

Según Origel, un empleo de Flor Rubio fue el que lo provocó a hablar (Foto: captura de pantalla)

Pepillo también se sinceró al decir que el haber tomado varias copas de alcohol mermó su percepción. “Sí yo cometí ese error, pero ¿qué tanto me dijo esta persona para que yo hablara? Y luego, la vendieron”, mencionó.

La resolutiva tomó por sorpresa a Juan José. Según lo declarado en su canal de YouTube, sus abogados lo habían reconocido como el ganador del juicio hace más de tres años atrás.

También criticó que ya no exista privacidad para tener una conversación. “¿O ya nadie puede hablar nada en privado? Imagínense nada más que ustedes están en un grupito y platican algo y ya por eso los van a demandar”, dijo molesto. “Si digo en un medio, lo sostengo”, relató Pepillo.

Flor Rubio estuvo en juicios por casi cinco años (Foto: Twitter/@VengaLaAlegria).

“Se los juro por Dios que no había medios. Eso me lo grabaron, una persona que saben ellos quien fue. La revista también sabe. Pero fue en privado”, declaró. “Mi consciencia está tranquila. Yo ofrecí disculpas, por su madre, por sus hijos, pero, señores, a todo el mundo le pueden escarbar muchas cosas. Mejor vamos a quedarnos callados”, concluyó.

Flor Rubio contó que la resolutiva fue definitiva y sin opción de apelación. Pese a ello, Juan José Origel recalcó en su audiovisual que continuará investigado junto a su equipo legal.

Por años, Juan José y Flor trabajaron juntos en programas de espectáculos (Foto: Instagram @florrubiooficial / @juanjoseorigel)

Después de años en juicios, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la falta que hizo Pepillo y lo declaró culpable. De esta conclusión surgieron los reparos que deberá hacer el expresentador de La Oreja. Juan José tendrá que hacer una remuneración monetaria y una disculpa pública.

Por su parte, la periodista no informó a cuánto dinero ascenderá la multa que debe pagar Pepillo, ya que esta no es establecida por los abogados de ella, sino por la propia corte.

