Yahir solicitó apoyo monetario tras aparatoso accidente que sufrió su familia

Fallecieron tres familiares de Yahir en accidente automovilístico (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El cantante mexicano Yahir dio a conocer que su familia sufrió un aparatoso accidente mientras manejaban en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, por lo que pidió a sus fans que, en caso de ser posible, aportaran con una donación económica para cubrir los gastos médicos.

De acuerdo con la página Go Fund Me, el incidente ocurrió en vísperas de Año Nuevo cuando una persona en estado de ebriedad impactó a la familia del ex integrante de La Academia, provocando que su camioneta se volteara en repetidas ocasiones, dejando un saldo de tres personas fallecidas.

Asimismo, se señala que otras tres personas sobrevivieron, pero con heridas muy delicadas. Una de ellas tiene un pulmón perforado y una vértebra astillada; la segunda, se encuentra en estado critico debido a una hemorragia cerebral que la podría dejar paralizada del cuello hacia abajo; mientras que la tercera se recupera de una cirugía de la pierna y el brazo.

Ante el trágico hecho, el cantante solicitó el apoyo de sus fans por medio de su cuenta oficial de Twitter.

Yahir solicitó apoyo económico a sus fans (Foto: Twitter/@yahirmusic)

“Amigos y familia, buenas noches, empezamos el año con una terrible noticia, unas primas fueron sacadas y volcadas en USA por una persona ebria que les chocó. Están muy delicadas de salud, pido su apoyo de ser posible, gracias de corazón”, escribió el intérprete.

Hasta el momento, 459 personas ya han donado, por lo que se han recaudado casi más de USD 36 mil dólares ante una meta de USD 250 mil dólares, aproximadamente 5 millones de pesos a la fecha de cambio del 8 de enero de 2022.

Cabe mencionar que en meses pasados, el cantante estuvo en el blanco de los medios de comunicación debido a las polémicas declaraciones que realizó sobre las adicciones de su hijo mayor, Tristán Othon Fierros.

En diversas entrevistas, así como en sus redes sociales, el joven dejó en claro diversos temas entorno a su vida personal. En primera instancia, dio a conocer que es bisexual por medio de su cuenta de Instagram.

Yahir estuvo en el blanco de los medios de comunicación debido a las declaraciones de su hijo (Foto: Instagram)

“Soy una persona bisexual, dejemos las etiquetas, güey. Existe algo más allá dentro de este tema, el amor, güey, es liberal porque hay que vivir. No me considero una persona gay, tampoco me considero una persona heterosexual, me considero una persona bisexual y eso es perfecto para mí”, explicó durante una transmisión en vivo.

Posteriormente, a inicios del mes de noviembre, dio a conocer que comenzó su carrera en la industria del cine para adultos al lado de su novio luego de que se filtrara su primer video íntimo, el cual sólo estaba disponible en una plataforma de contenido exclusivo.

Ante ello, el cantante externó su sentir con respecto a las declaraciones de su hijo y aseguró que se encuentra yendo a terapia para superar los problemas que le ha causado su primogénito.

Durante el mes de noviembre de 2021 se filtró un video íntimodel joven y su pareja (Foto: Instagram/@tristan_gss)

“Mi hijo necesita estar limpio porque es una persona cuando no está en drogas y es otra persona cuando está consumiendo (...) Soy totalmente codependiente y estoy tomando mis terapias y a seguirle”, declaró el cantante para las cámaras de Ventaneando.

Asimismo, mencionó que se encontraba “viviendo en una pesadilla” debido a que su primogénito recayó en las drogas.

“Me siento viviendo en una pesadilla. Estoy, lógicamente, triste con un hijo con una adicción, recayendo después de mucho tiempo y después de luchar mucho mucho tiempo. Estoy con un hijo recaído que está en problemas otra vez y que no quiere saber nada de nadie. Quiere que lo aceptemos así con todo y su adicción, pero la verdad es que yo no puedo tener un hijo así conmigo”, detalló.

