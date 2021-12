Arath de la Torre anunció el fallecimiento de su padrastro con un emotivo mensaje

El actor externó sus sentimientos a sus fans (Fotos: Instagram/@arathdelatorre)

El actor y conductor Arath de la Torre anunció el fallecimiento de su padrastro, Armando Villanueva, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor del programa matutino de Televisa, Hoy, abrió su corazón hacia sus seguidores y externó su sentir con respecto a la pérdida de su padrastro.

“Te fuiste en paz, papi; me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada. Me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto, papi, te voy a extrañar mucho”, escribió el actor acompañado de un par de fotografías, en la primera es un retrato de Armando Villanueva, mientras que la asegunda se ve a un sacerdote detrás de una urna.

En dicha publicación se pueden leer algunos comentarios de apoyo de diversas figuras de la industria del espectáculo en México, como es el caso de su compañeras de programa: Shanik Berman y Andrea Legarreta, así como de la cantante Mariana Seoane, Haydeé Navarra, el productor Memo del Bosque, Maribel Guardia, entre otros.

Diversas figuras del entretenimiento mostraron su apoyo hacia el actor (Foto: Instagram/@arathdelatorre)

La noticia fue dada a conocer gracias a su media hermana Paty Villanueva, quien al igual que el protagonista de Los Simuladores, dedicó un mensaje de despedida hacia su padre.

“Vuela alto, daddy. Descansa en paz. Te amo y siempre estás en mi corazón. Gracias por ser tan bueno y acompañarme siempre”, redactó la joven por medio de redes sociales el pasado 28 de diciembre.

Tanto Paty como Arath, decidieron guardarse los detalles y no explicaron los motivos del fallecimiento de su progenitor.

Cabe mencionar que durante la entrevista con el conductor Yordi Rosado, el pasado 6 de noviembre de 2020, Arath recordó que cuando él y su padre se reencontraron, los recuerdos de los buenos momentos que vivieron se hicieron presentes y se dieron cuenta de que los lazos de amor que los unían nunca se habían roto.

Su media hermana dio a conocer la pérdida de Arath de la Torre (Foto: Instagram/@villanuevapaty)

En dicha ocasión, el protagonista de Una familia con suerte reveló que, en la actualidad, no mantiene ningún tipo de relación con su hermano, el también actor Ulises de la Torre.

“No nos llevamos, somos un poco el agua y el aceite. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una muy buena relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber de él”, se sinceró ante las cámara de Yordi Rosado.

Arath de la Torre reconoció que sus caminos comenzaron a separarse cuando su hermano decidió adentrarse en la actuación.

“Cuando yo estaba haciendo Soñadoras él estaba entrando a la carrera de Mercadotecnia, estamos hablando de un abismo de 10 años aproximados de carrera. Cuando él sale de la carrera decide ser actor y yo creo que él creyó que le iba a llover el dinero y la verdad es que esto ha sido muy difícil, entonces ha sido muy difícil mi relación con mi hermano”, aseveró.

Arath de la Torre reveló que no tiene una buena relación con su hermano Ulises (Foto: Instagram/@udelatorre_b)

Sin dar demasiados detalles sobre lo sucedido, Arath subrayó que ambos son muy diferentes.

“Básicamente es que somos muy diferentes, la gente cree que somos iguales. Yo tengo una personalidad totalmente opuesta a mi hermano pese a que nos parecemos (físicamente)”, afirmó.

Sin embargo, el intérprete de Pancho López aseguró que el día que su hermano lo necesite, él estará ahí para apoyarlo.

“El día que me necesite ahí voy a estar, porque cuando me ha necesitado ahí he estado y lo sabe, e igual, él me ha sacado de cosas difíciles y fuertes, es mi hermano y él sabe que cuenta conmigo, pero eso es hermandad nada más”, aclaró.

