Alfredo Adame descartó reconciliación con sus hijos

El conductor aseguró que no habrá reconciliación con sus hijos (Foto: Infobae México)

El polémico actor y conductor Alfredo Adame ha vuelto a dar que hablar luego que descartó una reconciliación con sus hijos Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells, así como también con su ex pareja Mary Paz Banquells.

En entrevista con el programa de revista de la televisora del Ajusco, Ventaneando, el protagonista de Más allá del puente aseguró que no cree en el perdón ni en el amor.

“Me robó dinero, se compró tres coches para una aplicación, ella sí gana dinero y yo no”, reveló el actor.

Asimismo, el conductor señaló que está listo para darse una nueva oportunidad en el amor; sin embargo, quien quiera ser su pareja, deberá cumplir algunos requisitos.

Alfredo Adame aseguró que no cree en el amor ni en el perdón (Foto: Infobae México)

“El amor en cualquier momento podría llegar, nada más que llegue en una mujer decente, educada, con valores, con principios, con escrúpulos y no la clase de suripantas que me han llegado en la vida”, expresó el ex conductor de Hoy.

Alfredo Adame adelantó que para el 2022 tiene varios proyectos de trabajo, como una obra de teatro y aseguró que Televisa le ofreció tres protagónicos para telenovelas, además de mantenerse en forma asistiendo al gimnasio.

“Diario estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo mucho ejercicio, mentalizándome y seguiré siendo el mismo Alfredo Adame de siempre”, puntualizó.

Cabe mencionar que Mary Paz Banquells estuvo casada con Alfredo Adame por 24 años, tiempo en el cual, tuvieron tres hijos. Sin embargo, el matrimonio terminó y la actriz confesó que su fue una muy mala experiencia para ella, en la que constantemente sufrió de diferentes abusos.

Diana Golden fue ex pareja del conductor (Foto: Cuartoscuro)

Ante ello y luego del controversial conflicto mediático que vivió Adame con su ex pareja Diana Golden, en el que la colombiana logró el triunfo ante la demanda que impuso por difamación, la madre de sus hijos le envió un mensaje de apoyó.

“La felicito, qué bueno que ha podido lograr cosas que ni yo he podido lograr. Ahora sí que es un empeño. Ella se ha metido mucho en su problema; yo no me he metido tanto en esos rollos porque no me gustan las cosas de pleitos legales”, dijo Mary Paz en Venga la Alegría a inicios de diciembre.

También hizo hincapié en que se siente feliz por lo que ha hecho Golden, pues significa un paso más a denunciar lo que a las ex parejas del presentador les ha ocurrido dentro de la relación. “La felicito, qué valiente y qué ganas de demostrar. Se les tiene que dar un mejor lugar y trato a las mujeres”, agregó.

Mary Paz también confesó que ahora se siente más libre de encontrar a otra persona que la acompañe, pues ha logrado superar la etapa de duelo que tuvo que cruzar al vivir un matrimonio de tantos años y tormentoso.

“Creo que ya estoy en una etapa de aceptar que puedo rehacer mi vida sentimental; estoy abierta. Tantos años de un matrimonio como que dices ‘no quiero estar con otra persona’, pero que venga lo nuevo. Tengo ganas de amar, de ser amada, de que me apapachen. Ya no lo planeo, sino que a ver cómo se dan las cosas”, comentó la madre de Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells.

SEGUIR LEYENDO: