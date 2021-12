Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, presentó secuelas por refuerzo de vacuna contra COVID-19

Sofia Castro (Foto: Instagram@sofia_96castro)

La actriz Sofía Castro presentó algunos síntomas de fiebre tras haber recibido el refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 en Miami, Florida. Desde sus redes sociales, la hija de la ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, compartió algunos videos en donde se mostró un tanto desmejorada.

“Me desperté porque cuando se me bajó la temperatura sudé frío toda la madrugada, literal empapada en sudor. Y eso me hizo sentir mejor, así que yo creo que ya libré esta vacuna. No está taaan grave, así que, por favor, vacúnense”, escribió en sus historias de la Instagram.

La actriz de Malverde también compartió un video de sí misma siendo atendida por su madre, con quien compartió el festejo de Navidad de este 2021. Incluso, las dos se reunieron con Fernanda y Regina Castro y el exesposo de Angélica, Alberto “El Güero Castro”.

FOTO: Instagram/@sofia_96castro

Desde su cuenta de Instagram, Sofía Castro compartió la postal del festejo de la familia Castro Rivera, en la que aparece junto a sus hermanas y sus padres. Además, agregó un mensaje en la descripción de la publicación:

“Feliz Navidad de mi familia a la suya. Que todo lo bueno te abrace, te compañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Toodo mi amor y mi cariño siempre”, comenzó en el post que al momento cuenta con casi 40 mil ‘me gusta’.

A continuación comentó que su hermana, Fernanda Castro, se recuperó de un contagio de COVID-19 para poder pasar las festividades en familia: “Gracias a Dios Fernanda ya está dada de alta y esta foto la pudimos lograr después de 1000 intentos”, narró en el post.

FOTO: Instagram/@sofia_96castro

“Esto somos, nosotos 5 una familia si... no convencional, pero más unida que nunca... y obviamente la mejor”, concluyó en la publicación que despertó cientos de reacciones entre los seguidores de la intérprete de Malverde: la serie.

“Preciosa ‘poco convencional’ familia. Qué bendición, te quiero”, escribió la cantante Isabel Lascurain en la caja de comentarios. “Muero de emoción”, “me encanta esta familia” y “¡ay! Las amo”, agregaron otros seguidores en la publicación

En la fotografía, “La Gaviota”, como también se le conoce en el medio del espectáculo, y su familia posaron al pie de un árbol novideño blanco. La exactriz también apareció enfundada en una pijama de cuadros rojos y blancos, junto a su expareja, quien utilizó una pijama del mismo patrón.

Fernanda contó en redes sociales su estado de salud (Foto: Twitter)

Asimismo, las tres hijas llevaron la misma pijama: un conjunto de short con un patrón de cuatros rojos y verdes y una sudadera gris.

A pesar de que Angélica no mantiene sus perfiles en redes sociales de manera pública, durante esta Navidad, sus hijas compartieron algunos otros detalles del festejo que tuvieron, puesto que hace unos días, Sofía también reveló que su madre había cocinado para la cena.

Esto ocurrió a tan sólo unos días de que la otra hija de Angélica, Fernanda, diera positivo a COVID-19. La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, en donde habló un poco0 sobre su experiencia con el virus.

Sofía Castro dedicó un emotivo mensaje a su madre. (Foto: Instagram)

“¡Hola!, aquí para darles un informe del planeta en el que vivo, tengo Covid, me siento bien, estoy bien pero me encuentro muy aburrida, así que voy a estar todo el día contestando preguntas”, escribió.

La joven de 22 años estuvo en aislamiento desde el día que escribió eso, sin embargo, posteriormente apareció en el árbol junto a su familia.

SEGUIR LEYENDO: