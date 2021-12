Angélica Rivera repareció en festejo navideño junto al “Güero” Castro y sus hijas

(@sofia_96castro/Grosby)

La exactriz de telenovelas y ex Primera Dama de México, Angélica Rivera, reaparició en redes sociales con una fotografía en la que posó junto a su expareja, el productor, Alberto “El Güero” Castro, y las tres hijas que procrearon juntos, durante un festejo navideño.

Desde su cuenta de Instagram, Sofía Castro compartió la postal del festejo de la familia Castro Rivera, en la que aparece junto a sus hermanas, Fernanda y Regina Castro, y sus padres. Además, agregó un mensaje en la descripción de la publicación:

“Feliz Navidad de mi familia a la suya. Que todo lo bueno te abrace, te compañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Toodo mi amor y mi cariño siempre”, comenzó en el post que al momento cuenta con casi 40 mil ‘me gusta’.

A continuación comentó que su hermana, Fernanda Castro, se recuperó de un contagio de COVID-19 para poder pasar las festividades en familia: “Gracias a Dios Fernanda ya está dada de alta y esta foto la pudimos lograr después de 1000 intentos”, narró en el post.

FOTO: Instagram/@sofia_96castro

“Esto somos, nosotos 5 una familia si... no convencional, pero más unida que nunca... y obviamente la mejor”, concluyó en la publicación que despertó cientos de reacciones entre los seguidores de la intérprete de Malverde: la serie.

“Preciosa ‘poco convencional’ familia. Qué bendición, te quiero”, escribió la cantante Isabel Lascurain en la caja de comentarios. “Muero de emoción”, “me encanta esta familia” y “¡ay! Las amo”, agregaron otros seguidores en la publicación

En la fotografía, “La Gaviota”, como también se le conoce en el medio del espectáculo, y su familia psoaron al pie de un árbol novideño blanco. La exactriz también apareció enfundada en una pijama de cuadros rojos y blancos, junto a su expareja, quien utilizó una pijama del mismo patrón.

Asimismo, las tres hijas llevaron la misma pijama: un conjunto de short con un patrón de cuatros rojos y verdes y una sudadera gris.

FOTO: Instagram/@sofia_96castro

A pesar de que Angélica no mantiene sus perfiles en redes sociales de manera pública, durante esta Navidad, sus hijas compartieron algunos otros detalles del festejo que tuvieron, puesto que hace unos días, Sofía también reveló que su madre había cocinado para la cena.

Por otra parte, recientemente se reveló que el expediente sobre el caso de la “Casa Blanca” continúa desaparecido. Esto luego de que en el 2019 la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una nueva investigación en contra de los responsables de la desaparación de la indagatoria original.

Respecto a la familia de la “Gaviota”, hace unos días, la actriz Sofía Castro se sinceró sobre la vida en los Estados Unidos, país en el que estudió y residió por algún tiempo, y confesó haber sido víctima de discriminación por su nacionalidad.

Según comentó durante una entrevista con el programa matutino de Sale el Sol, un profesor que tenía se burlo de ella por su acento y por querer “cumplir el sueño americano”, a lo que la actriz reaccionó marcándole a su padre mientras lloraba y le contaba la situación.

Recientemente, la hija de Angélica Rivera, Sofía Castro, confesó haber vivido disciminación por ser mexicana. (Foto: Instagram: @sofia_96castro)

Finalmente, la hija de Angélica Rivera tomó acciones y habló con las autoridades escolares, quienes no le brindaron el apoyo que ella esperaba ya que porque eran otros tiempos y aún no se había puesto en tendencia la defensa de los derechos de las mujeres y de los afrodescendientes, pero la actriz logró aprobar la materia aunque no fue con una calificación sobresaliente.

