Carlos Rivera encendió las redes tras subir foto preparando pavo de navidad: “Inyéctame a mí”

Carlos Rivera en navidad (Foto: Ig _carlosrivera)

Carlos Rivera es uno de los artistas más queridos en México, además de que muchas seguidoras no sólo lo admiran por su talento teatral y musical, sino por su atractivo. Ello lo ha llevado a obtener apodos como “El nuevo Chayanne”.

Es por ello, que en esta ocasión, las redes sociales estallaron después de que el oriundo de Tlaxcala compartiera una fotografía desde su Instagram donde está realizando su cena de navidad, específicamente el tradicional pavo.

Así, con una playera blanca bien entallada y unos lentes discretos, se puede observar al cantante inyectando al animal para colocarle el relleno que lleva el platillo.

“Quién me viera... Si necesitan chef, informes aquí”, escribió Rivera en la publicación que actualmente alcanza los 274 mil me gusta.

Ante esto, los internautas rápidamente contestaron y muchos de ellos colocaron ciertos comentarios sugerentes con referencia al presentador.

“Algún defecto debes tener, no puede ser”, “ven a inyectarme a mí por fa”, “Yo no necesito chef, pero si alguien que le calle la boca a mi tía cuando pregunte por el novio me ayudas?” o “yo necesito uno así”, son algunas de las menciones que llenaron la publicación.

De igual forma, algunos colaboradores del medio del espectáculo no pudieron resistirse y también pusieron sus impresiones de la fotografía:

“Me pones el tercer dosis porfa (sic)”, dijo Juanpa Zurita; mientras que Ismael Zhu añadió: “me gustaría para cotizar a 20 personas.

Además de esto, Rivera hizo otra publicación donde envió un mensaje navideño a sus fans y los llenó de buenos deseos y cariño.

“Solamente pasando a desearles muy feliz navidad, espero que todos los deseos que han pedido al cielo y al niño Jesús les sean cumplidos. Les mando un beso muy grande, muchas bendiciones y espero que nos veamos muy pronto en un concierto, cantando, celebrando de la vida. Feliz, feliz navidad”, mencionó en un corto video en esta misma red social.

Por otra parte, Cynthia Rodríguez reafirmó su deseo de convertirse en madre el próximo año a través de una carta que escribió para Santa Claus. Actualmente, la conductora tiene un noviazgo con Carlos Rivera y, a pesar de que han tratado de mantener su relación en privado, ambos cantantes revelaron que quieres ser padres.

Cynthia pidió un bebé (Captura: @vengalaalegriatva/Instagram)

Durante esta mañana, los conductores de Venga la Alegría participaron en una dinámica donde externaron sus deseos de Navidad junto a Santa Claus, personaje que fue interpretado en esta ocasión por Rubén Cerda. Los primeros en pasar fueron Sergio Sepúlveda, Penélope Menchaca y Patricio Borgetti, después tocó el turno de la exintegrante de La Academia.

“Papá Noel” externó unas lindas palabras para la conductora, donde reconoció los logros que ha conseguido en los últimos años y el carisma que la caracteriza. Cynthia se ha posicionado como una de las conductoras de televisión más queridas por el público gracias a la naturalidad con la que se presenta en televisión todas las mañanas.

Tras externar un agradecimiento al mágico personaje, la actriz leyó su carta: “Querido Santa, este año quiero agradecerte porque soy una persona muy afortunada y por eso quiero hacer una petición muy especial”, comenzó.

“Tengo una familia hermosa, tu lo sabes, mis papás, mis hermanos y mis sobrinos que los amo demasiado. Creo que soy una buena tía y me esfuerzo en ser una buena hermana e hija todos los día porque mi familia es lo más importante en mi vida”, continuó.

Seguido de ello, la actriz abrió su corazón y, en un emotivo momento, confesó que le gustaría embarazarse en los siguientes meses, pues considera que se encuentra lista para dar ese paso y hacer crecer su familia con un hijo junto a Carlos Rivera.

“Creo que solo hay una cosa que me falta y me gustaría que se cumpliera el próximo año: ´¿Me puedes traer un bebé?´. Creo que estoy lista, ahora sí, para formar una familia”, concluyó con notable sentimiento.

